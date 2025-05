Dos sujetos son detenidos mientras descargaban bolsas con marihuana en estacionamiento de edificio de Santiago

Este viernes, dos hombres de nacionalidad chilena fueron detenidos mientras descargaban bolsas con marihuana en el estacionamiento de un edificio de la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a la información policial, el hecho quedó al descubierto durante patrullajes preventivos efectuados por Carabineros en el sector de avenida Santa Rosa con calle Porvenir, luego del aviso recibido por parte de vecinos, que alertaban que desde una camioneta de color blanco se sentía un fuerte olor a cannabis.

Al llegar, los carabineros pudieron corroborar que dos sujetos manipulaban unas bolsas negras que contenía la sustancia ilícita, las que eran bajadas desde el móvil. Al revisar estas se detectó gran cantidad de marihuana.

Producto de la flagrancia del hecho también se procedió a la revisión de un departamento que arrienda uno de los sujetos en la torre, donde también se halló droga y una pesa para su dosificación.

Evidencia de lo decomisado en edificio de Santiago.

El comandante Pedro Olguín, comisario de la 4a. Comisaría de Santiago, señaló que “personal policial efectúa un control de identidad a dos personas adultas, logrando la incautación de droga, sobre 110 kilos de droga”, lo que equivaldría a 220.880 dosis.

Los aprehendidos corresponden a dos hombres. El primero, identificado como R.A.A, de 26 años, quien registra antecedentes penales por ocultación de placa patente, pero no tiene antecedentes vigentes.

El segundo sujeto corresponde a R. C. C, de 41 años, quien tiene antecedentes penales por tráfico de droga y daños. Actualmente no tiene antecedentes vigentes.

El comandante Olguín detalló que las diligencias se desarrollaron en el nivel -3 del estacionamiento del edificio.

Respecto al vehículo controlado, se señaló que no pertenece a ninguno de los detenidos y que se están realizando las diligencias investigativas que permitan establecer su dueño y el uso que se le daba, para lo que se encargó el trabajo del Departamento del OS-7.