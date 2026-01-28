ECOH indaga ataque a adolescente baleado en La Pintana

La Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana está realizando tareas para esclarecer el ataque armado ocurrido en La Pintana, la mañana de este miércoles.

En el lugar, un adolescente de 17 años fue atacado por desconocidos, que realizaron múltiples disparos en su contra.

La fiscal ECOH Bárbara Ramírez explicó que el hecho, catalogado como un homicidio frustrado, se registró a eso de las 10.48 horas, en el pasaje El Laurel.

La víctima, según relató la fiscal, transitaba por la vía pública y fue abordada “por aproximadamente tres a cuatro sujetos, los cuales aparentemente serían menores de edad”.

“La víctima resulta con una herida en su cabeza por la lesión que le provoca el roce de la bala. Se encuentran diversos casquillos, vainillas de 9 milímetros en el sitio del suceso”, precisó la fiscal.

Ramírez indicó que “la dinámica de los hechos hasta este momento es incierta”.

La Policía de Investigaciones está tomando la declaración de testigos y se buscan cámaras que puedan dar indicios de lo sucedido.

“En este momento lo único que tenemos es que efectivamente llegan estas personas aparentemente a pie, donde percutan Estos disparos contra la víctima y huyen a pie también”, expuso la persecutora.