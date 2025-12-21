EFE llega a acuerdo con controladores de tráfico ferroviario y asegura normalidad del servicio para este lunes en tres regiones del sur

Tras llegar a un acuerdo, habrá normalidad en los servicios de trenes en el sur del país.

Este domingo se realizó una reunión extraordinaria entre la filial de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE Trenes), EFE Sur, y el Sindicato de Controladores de Tráfico ferroviario (Sala de Tráfico), con el fin de llegar a un acuerdo a la paralización de servicios anunciada para este lunes y que afectaría los servicios de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

La interrupción de servicios fue anunciada en el contexto de una negociación colectiva entre el grupo sindical y la empresa de trenes, lo que habría afectado el transporte de pasajeros y también de carga.

El escenario se tornó complejo, luego de que durante esta semana, tampoco rindiera frutos la mediación realizada por la Dirección del Trabajo, dentro del marco de la negociación colectiva, que busca mejorar las condiciones de los trabajadores.

El mayor riesgo de la anunciada medida de presión, era la suspensión del Biotrén, que brinda cobertura en la ciudad de Concepción, lo que finalmente no ocurrirá. También estaba en riesgo la operación del Tren Araucanía y el servicio que conecta Llanquihue con Puerto Montt.

A través de un comunicado, EFE informó que “el entendimiento fue posible gracias a un proceso de diálogo abierto, sostenido y responsable entre las partes, que permitió acercar posiciones para concretar el acuerdo”.

“La empresa agradeció la disposición de todos quienes participaron del proceso, que se enmarca dentro de las condiciones administrativas de EFE Sur, y mantiene como prioridad el trabajo colaborativo con los trabajadores, la continuidad operacional, la seguridad de las personas y la adecuada prestación del servicio”, agregó.

Los trabajadores solicitaban, entre otros requerimientos, reajustes salariales y también protocolos establecidos que permitan reducir la interrupción del tránsito ferroviario, producido por fallas en la infraestructura de las vías.

El presidente del sindicado, Israel López, agregó que “hemos terminado un proceso de negociación colectiva, la cual llevó a un trabajo permanente durante varias semanas, pero tiene un final positivo. Estamos contentos, entre las partes, entre las empresas y el sindicato”, según consigna Radio Bío Bío.