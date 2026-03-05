SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Nacional

    Ejército confirma detenciones por muerte de cabo y señala que hecho se vincularía a preparación para un curso de combate

    Paralelamente, la unidad involucrada inició una investigación sumaria para adoptar las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto referencial

    El Ejército confirmó las detenciones de dos funcionarios de la institución por la muerte de Carlos Palacios Muñoz, cabo de la 4° Brigada Acorazada Chorrillos del Ejército cuyo deceso se confirmó la tarde del miércoles en Punta Arenas.

    Mediante un comunicado difundido durante la tarde de este jueves, la institución informó que el hecho está siendo investigado por la Fiscalía Militar.

    “Producto de la indagatoria, se encuentran detenidos dos integrantes de dicha unidad, un capitán y un suboficial”, indicaron, precisando que paralelamente, la brigada inició una investigación sumaria para adoptar las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan.

    Asimismo, señalaron que “de acuerdo a los antecedentes existentes a la fecha, lo ocurrido estaría enmarcado en actividades de preparación para postular a un curso de combate de la institución".

    “Junto con reiterar su pesar por el fallecimiento de uno de sus integrantes, la 4° Brigada informa que se encuentra brindando apoyo y acompañamiento a su familia en estos momentos de dolor", reportaron.

    Por su parte, en un mensaje en sus redes sociales, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, manifestó sus condolencias a la familia y cercanos del uniformado y recalcó que “lo central es esclarecer lo ocurrido y para eso trabaja la Justicia Militar y un sumario institucional”.

    “El comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, me informó sobre los primeros antecedentes y el inicio inmediato de las investigaciones”, indicó la autoridad de gobierno.

    De acuerdo a lo informado en primer momento por el Ejército, durante la tarde del miércoles se perdió la ubicación del suboficial de 25 años que “se vio involucrado en un incidente en el sector de La Laguna”.

    La rama aseguró que, inmediatamente, se activaron los protocolos de rigor para iniciar su búsqueda y rescate, con apoyo de Bomberos, SAMU y Carabineros.

    Posteriormente, el Ejército reportó que a las 17.50 horas, se confirmó el fallecimiento del suboficial.

    Su cuerpo fue rescatado del agua.

    “Tras el incidente, personal especialista del GOPE recuperó su cuerpo, el cual fue entregado posteriormente al Servicio Médico Legal de Punta Arenas para continuar con los protocolos legales correspondientes”, precisaron.

    En declaraciones a 24 Horas, Hugo Mena, tío del cabo fallecido, afirmó que su sobrino le contó que recibió malos tratos en su estadía en la brigada a la que llegó hace un par de semanas y le advirtió que tenía un mal presentimiento al respecto.

    “Tengo una sensación rara, algo va a pasar”, le habría dicho el cabo, según afirmó el tío.

