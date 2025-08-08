El 11% de los detenidos en inédito operativo de la PDI y Carabineros son extranjeros

Por primera vez la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros llevaron adelante una ronda masiva a nivel nacional para detener a prófugos de la justicia y fiscalizar migrantes con acceso irregular al país.

La medida -que incluyó el despliegue de 5.280 funcionarios de ambas policías- fue coordinada por el Ministerio de Seguridad Pública y se llevó a cabo entre la mañana del jueves y la madrugada de este viernes, culminando con un total de 2.135 personas detenidas, 11% de ellas extranjeras.

Del total, 1.140 (53%) corresponden a imputados con órdenes de aprehensión pendientes y 765 (36%) fueron detenciones en flagrancia.

“El esfuerzo de coordinación de este operativo de carácter nacional es inédito en el funcionamiento del sistema institucional chileno . No es simplemente haber reunido a Carabineros y a la PDI en un operativo conjunto, es haber coordinado, preparado y llevado a cabo sus acciones coordinadas y conjuntamente, estableciendo lugares y analizando la evidencia para llevarla a cabo”, afirmó el ministro de Seguridad, Luis Cordero, al momento de entregar los resultados.

De acuerdo con el detalle dado a conocer por el secretario de Estado, el 81% de los capturados son hombres y el 19% mujeres, 5% niños y niños adolescentes y el 89% chilenos. Además, dijo Cordero, el 24% está concentrado en la Región Metropolitana y el 76% en regiones.

En el mismo sentido, se hizo presente que el operativo también permitió el decomiso de más de 325 kilos de droga, la incautación de 72 armas de fuego y 1.476 municiones.

En materia de fiscalización migratoria, en tanto, se controlaron más de 1.600 ciudadanos extranjeros, de los cuales 447 fueron denunciados a la autoridad competente por ingreso irregular al país . De ellos, el 59% es de nacionalidad venezolana, 19,9% colombiana y 10% boliviana.

De esta forma, Cordero destacó que el operativo representó “un copamiento inédito desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista jurídico“, donde ”las policías utilizaron los espacios públicos para mostrar la capacidad del Estado de Chile, pero también para aplicar la ley“.

“El propósito central no sólo era obtener resultados operativos, sino también demostrar a la comunidad y a los infractores de ley que Chile cuenta con dos policías ampliamente capacitadas en la instrucción de la aplicación de la ley y en los medios destinados a la aplicación de la misma, y que ambas funcionan coordinada e integradamente para darle eficacia al derecho“, agregó el titular de Seguridad Pública.