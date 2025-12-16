El cerrado respaldo del ministro Cordero al director de Gendarmería tras red de corrupción en cárceles

Los ministros de Seguridad Pública, Luis Cordero; de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; y Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo. Foto: Mario Tellez / La Tercera.

Un cerrado respaldo entregó el ministro de Seguridad, Luis Cordero, al director de Gendarmería, coronel Rubén Pérez, tras la red de corrupción en cárceles que se desbarató este martes.

En el operativo se detuvo a 66 personas, entre ellos 44 gendarmes, que eran parte de un entramado para internar objetos prohibidos en recintos penitenciarios a lo largo del país. Esto, mediante el pago de sobornos, los cuales superan en su totalidad los 6.300 millones de pesos.

En un punto de prensa con el objetivo de dar a conocer el masivo operativo, Pérez dijo: “Yo no sería tan osado, y sobre todo con la evidencia que en este minuto estamos exhibiendo, de decir que tenemos el control absoluto de las cárceles”.

“Pero sí existe un control de los establecimientos penitenciarios que se puede sustentar en los buenos índices que mantenemos hasta el minuto”, añadió el director de Gendarmería.

Una horas después, a raíz de la operación, el Presidente Gabriel Boric anunció desde La Moneda el envío de un proyecto para reformar la institucionalidad del organismo penitenciario. La iniciativa busca traspasar Gendarmería del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad.

Tras la declaración hubo un punto de prensa de los ministros Cordero, Camila Vallejo (Segegob) y Jaime Gajardo (Justicia).

Ahí el titular de Seguridad señaló: “Tomaría la intervención completa del director (de Gendarmería). Y no tiene nada de contradictorio, por el contrario, el director Pérez, tal como ha dicho el ministro Gajardo, no sólo cuenta con el apoyo, es heredero de una larga carrera en funciones operativas en Gendarmería de Chile y conoce en detalle el funcionamiento y el desarrollo de esta institución”.

Sobre la frase del coronel, Cordero apuntó que “a continuación vino la explicación, de que el sistema penitenciario está enfrentando situaciones complejas, que son dolorosas de abordar por parte de la autoridad, particularmente quien la dirige, pero que la única manera de hacerlo es con transparencia y de cara al país”.

A eso agregó que la situación de los establecimientos penitenciarios “no solo es relevante para la custodia de las personas privadas de libertad, no solo es relevante para la reinserción, lo que ocurre dentro de ellas es relevante para el combate al crimen organizado”.

“No hay crimen organizado que avance sin corrupción, y por eso combatir directamente la corrupción sin ningún tipo de ambigüedad y sin ningún tipo de impunidad, mostrando la capacidad estatal de actuar conjuntamente, como se demostró esta madrugada, creo que es la mejor manera de demostrarle al país que el Estado está a cargo”, destacó.

Cordero reconoció que “para ninguna institución es agradable ver a sus funcionarios involucrados en cohecho o delitos de corrupción, pero creo que lo relevante está en la acción decidida del Estado para abordar este tipo de asuntos. La acción decidida es la que acompañó también la propuesta del gobierno y que fue la acción decidida del fiscal Ángel Valencia de tener el foco investigativo en cárceles”.

“El trabajo que está haciendo el director Pérez y la reforma que acaba de anunciar el Presidente, no solo es una manera de reestructurar y reorganizar Gendarmería, es también una manera de limpiar a Gendarmería de los malos elementos que están en su interior”, zanjó.