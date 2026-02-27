SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El desaire final de Boric a víctimas de DD.HH. que derivó en denuncia ante la Corte IDH por no cumplir sentencia internacional

    Según los denunciantes, el Mandatario no cumplió con el fallo del caso "Vega González y otros versus el Estado de Chile" tras negarse a encabezar una ceremonia en la que se reconociera la mala aplicación de penas por parte de la Corte Suprema. En su escrito, las víctimas incluso apuntan a que Boric ha priorizado condecorar a funcionarios de las FF.AA. durante los últimos días de su gobierno.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    Dos décadas duró la litigación entre el Estado de Chile y familias de víctimas de violación a los derechos humanos durante la dictadura ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Los familiares demandaron al país en el caso denominado “Vega González y Otros versus Chile”, luego de que el Poder Judicial aplicara beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad.

    En particular, según denunciaron las familias, la Corte Suprema aplicó la reducción a las penas de los condenados en 14 casos, lo que está prohibido por el derecho internacional en este tipo de casos. Por lo mismo, el año pasado la Corte IDH condenó al Estado de Chile a cumplir la sentencia de revisar y corregir las condenas, lo que finalmente concretó el máximo tribunal el 2 de enero pasado.

    El fallo se transformó en un caso inédito para la justicia chilena, toda vez que nunca antes se había aumentado las penas en casos que ya fueron juzgados. Incluso ordenó que algunos condenados por lesa humanidad, que ya estaban en libertad, volvieran a la cárcel.

    Pero no sólo el Poder Judicial fue condenado en este caso. Según el fallo, el Ejecutivo debía encabezar una ceremonia en la que reconociera lo ocurrido y actuara en favor de los familiares de víctimas de derechos humanos. Algo que, hasta la fecha aún no se concreta, pese a que el fallo establecía como plazo máximo septiembre de 2025.

    El punto resolutivo Nº13

    Este jueves, la abogada especialista en derechos humanos, Karinna Fernández, y quien llevó este caso a la Corte IDH en representación de las familias de las víctimas, ingresó un nuevo requerimiento ante el órgano internacional.

    Esta vez para dar cuenta de un incumplimiento en la parte del Ejecutivo. Tras el fallo, las partes pueden informar a dicho tribunal sobre el seguimiento del caso, notificando sobre posibles incumplimientos.

    Según denuncia Fernández en su escrito, el Presidente Gabriel Boric se restó de participar en la ceremonia en la que se da cuenta del cumplimiento de la sentencia internacional, a pesar de que el fallo contempla que en esta etapa deben participar los representantes de diferentes poderes del Estado, según lo establecía el punto resolutivo Nº13. Dicho acto, según informó el gobierno, será realizado por Cancillería y en dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores.

    El mismo Ejecutivo había informado previamente a la corte sobre la presencia del Presiente, quien reconocería en nombre del Estado de Chile la falta. “Solicitamos formalmente a esta honorable corte que, al tomar conocimiento de estos antecedentes, declare el incumplimiento del punto resolutivo 13, toda vez que la propuesta estatal no satisface los criterios de solemnidad, jerarquía y oportunidad exigidos por la sentencia”, se lee en la denuncia.

    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Según los denunciantes, la notificación de que el Presidente no participará en la ceremonia, “comunicada a escasos días del término de su mandato, constituye un incumplimiento flagrante de la modalidad y solemnidad requeridas para un caso de esta magnitud”.

    “Este acto no solo es un componente del cumplimiento de obligaciones internacionales, sino que también representa el reconocimiento oficial de décadas de litigio destinadas a alcanzar justicia, operando como un mecanismo de protección indispensable para las víctimas, los defensores de derechos humanos y los magistrados frente a posibles ataques o retrocesos institucionales. Al omitir la solemnidad requerida, se desvirtúa el potencial preventivo de la sentencia y se debilita el mensaje de condena absoluta a los crímenes de lesa humanidad”, agrega.

    En esa misma línea, las víctimas afirmaron ante la Corte IDH que “resulta incomprensible que, mientras la Corte Suprema dio cumplimiento histórico con una audiencia pública inédita, y organismos como Cancillería, el Programa de DD.HH., el Registro Civil y Tesorería han demostrado un compromiso técnico y humano con la ejecución del fallo, la máxima autoridad del país desatienda lo ordenado por esta honorable corte, así como lo informado oficialmente a la corte por el Estado chileno el 30 de octubre de 2025″.

    Consultados al respecto, desde Cancillería afirmaron que “el fallo establece que el Estado tiene que realizar un acto público reconocimiento de responsabilidad internacional, pero no señala como obligación que deba estar el Presidente de la República, quien en este caso no podrá por temas de agenda. Se le ofreció a la contraparte realizar el acto en presencia de algún ministro en representación del Ejecutivo, tal como ha sucedido en otros actos, sin embargo, no aceptaron esta opción”.

    “Un acto de discriminación y revictimización”

    Más adelante en la denuncia ante la Corte IDH, Fernández plantea que la negativa del Mandatario de participar en la ceremonia constituye “un acto de discriminación y revictimización”.

    La abogada expone que el Mandatario ha encabezado otras ceremonias similares por fallos internacionales, algo que no ocurre con este caso. Así ocurrió cuando reconoció en nombre del Estado el fallo del caso Sandra Pavez, la profesora de religión a quien se le impidió realizar clases por su orientación sexual. Además, Boric también realizó en La Moneda el evento en el que se cumplió la sentencia por la deuda histórica de los profesores.

    Pero en su denuncia las víctimas van más allá, ya que plantean que resulta una agravante que en los últimos días de su gobierno, el Mandatario ha encabezado ceremonias de reconocimiento a funcionarios de las Fuerzas Armadas.

    “Al tiempo que se informa a esta representación la negativa a participar en el acto público por parte del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, e incluso informando que el mismo no se puede realizar en el Palacio de la Moneda, la actual Presidencia de Chile prioriza actos de condecoración y reconocimiento hacia y desde las Fuerzas Armadas y de Orden — instituciones a las que pertenecían los autores de los delitos de este caso—, mientras se declina participar en la reparación de las víctimas de los peores crímenes de nuestra historia reciente", agregan.

    Consultada al respecto, la abogada Karinna Fernández afirma que “llama la atención que la mayor autoridad justamente sea quien incumpla estas obligaciones y genera obstáculos que nos parecen difíciles de explicar“. Por lo mismo, señala que han solicitado a la Corte IDH ”declare efectivamente el incumplimiento por parte de este gobierno y de esta presidencia (...) solicitamos coherencia con lo que en otros casos había desarrollado este mismo gobierno: que estuviera el Presidente y que fuera en La Moneda el acto de disculpas públicas como parte también de la responsabilidad internacional del Estado”.

    Más sobre:DD.HH.Derechos humanosCIDHPresidenteGabriel BoricVega Gonzalez vs Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un libro para PlantLovers

    Minsal informa que letalidad del hantavirus aumentó levemente este periodo estival y reporta hallazgo de nuevo mosquito

    Denuncian robo de dos motores fuera de borda del Club de Regatas Valparaíso

    El libreto de Kast para el 11-M: alojará en Cerro Castillo y evalúa su primera actividad

    El simbólico último inicio escolar de Boric se realizará en Juan Fernández

    Las razones tras los ataques de Pakistán a Afganistan que llevan a la región a un escenario incierto

    Lo más leído

    1.
    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    2.
    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    3.
    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    4.
    Arrojó cero en alcotest: Fiscalía formalizará a Fran Maira por cuasi delito de lesiones graves tras accidente en La Dehesa

    Arrojó cero en alcotest: Fiscalía formalizará a Fran Maira por cuasi delito de lesiones graves tras accidente en La Dehesa

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Rating del jueves 26 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 26 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Minsal informa que letalidad del hantavirus aumentó levemente este periodo estival y reporta hallazgo de nuevo mosquito
    Chile

    Minsal informa que letalidad del hantavirus aumentó levemente este periodo estival y reporta hallazgo de nuevo mosquito

    Denuncian robo de dos motores fuera de borda del Club de Regatas Valparaíso

    El libreto de Kast para el 11-M: alojará en Cerro Castillo y evalúa su primera actividad

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero
    Negocios

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero

    Anglo Teck a paso firme: FNE aprueba fusión de compañías que las situará como el tercer productor de cobre en Chile

    La UE pone en marcha el acuerdo con Mercosur pese al rechazo de Francia y Polonia

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar
    Tendencias

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    La batalla táctica de Macul: las pizarras de Fernando Ortiz y Paqui Meneghini para el Superclásico entre Colo Colo y la U
    El Deportivo

    La batalla táctica de Macul: las pizarras de Fernando Ortiz y Paqui Meneghini para el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Con Paulo Díaz en la mira: hinchas de River Plate explotan contra los jugadores en la despedida de Marcelo Gallardo

    Manuel Pellegrini y Darío Osorio conocen sus rivales: revisa las llaves de los octavos de final de la Europa League

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Pastor Rocha: el comediante que desafía la fe evangélica y que cierra una semana del humor en Viña que fue de menos a más
    Cultura y entretención

    Pastor Rocha: el comediante que desafía la fe evangélica y que cierra una semana del humor en Viña que fue de menos a más

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Las razones tras los ataques de Pakistán a Afganistan que llevan a la región a un escenario incierto
    Mundo

    Las razones tras los ataques de Pakistán a Afganistan que llevan a la región a un escenario incierto

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Un libro para PlantLovers
    Paula

    Un libro para PlantLovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango