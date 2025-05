El descargo de Irací Hassler tras decisión del fiscal Cooper de no perseverar en caso Sierra Bella: “Sin duda que se podría haber cerrado mucho antes”

La exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC) tuvo duros reproches luego de que el Ministerio Público comunicara la decisión del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, sobre no perseverar en la investigación en su contra por la fallida compra de un inmueble ubicado en la calle Sierra Bella, que iba a ser destinado para la creación de una clínica comunal.

Hasta hace poco, la militante comunista estaba bajo la mira del persecutor por el presunto delito de fraude al Fisco. Sin embargo, el fiscal no continuará con la causa por falta de antecedentes.

“Que, con fecha 26 de mayo de 2025 se cerró la investigación y encontrándome dentro de plazo legal, comunico a S.S. que he decidido no perseverar en el procedimiento, porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal, por lo que pido a US. fijar audiencia para debatir sobre la decisión de no perseverar en el procedimiento”, se lee en el documento del Ministerio.

Ante esto, Hassler sostuvo que desde el primer momento defendió su inocencia “de los cargos que imputaron políticos del Partido Republicano” con la finalidad de “obtener ganancias políticas”.

En esa línea, criticó que “hace más de dos años que inició esta investigación, y que ha tenido filtraciones sistemáticas y malintencionadas para generar un daño político y electoral".

Además, señaló que “esta causa sin duda que se podría haber cerrado mucho antes, sin embargo se mantuvo abierta hasta después de las elecciones municipales”.

La decisión del fiscal Cooper se da en medio de múltiples cuestionamientos a su conducción en el caso ProCultura y la ilegalidad de las escuchas a Josefina Huneeus.