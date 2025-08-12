El “Día D” en San Miguel: quiénes son los concejales que definirán el cambio de nombre de Av. Salvador Allende

Para las 15 horas de este martes está citado el concejo municipal de San Miguel. ¿El único punto en la tabla? El posible cambio de nombre de la actual Av. Salvador Allende.

La propuesta de la alcaldesa Carol Bown (UDI) de reponer la antigua denominación de la calle, Salesianos – que fue cambiada al nombre del expresidente, en septiembre de 2023, cuando se cumplieron los 50 años del golpe de Estado-, ha desatado una pugna en la comuna que hoy tendrá su punto cúlmine.

La tensión no para. Hace exactamente una semana la jefa comunal presentó ante el mismo Concejo Municipal, una consulta ciudadana realizada, según expuso, a 702 vecinos de la misma calle. El resultado fue aplastante: 82% está a favor de volver al nombre Salesianos.

Tras esto – y luego de una tensa sesión del concejo municipal- concejales disidentes a la gestión de Bown y parlamentarios oficialistas del distrito, realizaron una ofensiva, cuestionando la metodología de la consulta ciudadana. Incluso, oficiaron a la Contraloría General de la República, por esto mismo y por los recursos económicos utilizados.

Hace solo unos días el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) respaldó – por siete votos contra cuatro- conservar el nombre actual: Salvador Allende. Sin embargo, este órgano, aunque no tiene carácter vinculante y será el Concejo Municipal de hoy el que tome la decisión final y zanje la disputa.

¿Cómo está compuesto el concejo municipal?

Según explican en la comuna, todo indicaría que, por cómo está constituido el concejo municipal, la opción por reponer el nombre Salesianos es la que debería imponerse. A diferencia de hace dos años cuando la entonces alcaldesa Erika Martínez (FA) empujaba la idea de denominar la calle con el nombre del expresidente y contaba con la mayoría en la instancia.

Así, actualmente cuatro concejales votarían a favor de volver a nombrar la calle como Salesianos: el exintendente y exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN); el exjefe comunal de San Miguel, Luis Sanhueza (RN); la militante del Partido Republicano, Eva Merino; y la militante UDI, Claudia Rojas.

En la otra vereda, cuatro estarían por mantener el nombre de Avenida Salvador Allende: la concejala del Partido Comunista, Carla Santana; la frenteamplista, Viviana Llambias; el socialista, Gabriel Zúñiga; y el independiente, Claudio Escobar.

De esta manera, será la propia alcaldesa Bown quien debería dirimir en la instancia comunal.

Previo al concejo la alcaldesa señaló que “lamentamos que algunos sectores de izquierda hayan intentado escalar esta discusión a nivel nacional, politizando una decisión que corresponde a los vecinos y a sus representantes locales y transformándola en un ataque desde distintos frentes”.

Además, Bown insistió en defender el proceso: “Es legítimo, transparente y democrático, cuyo único propósito es escuchar y respetar la voz de la comunidad . Nuestro llamado es a que la votación de hoy sea un ejercicio de diálogo y respeto, pensando en el bienestar de los habitantes de San Miguel”.

En tanto, la concejala Santana, señaló que “creo hubiera sido importante que la comunidad hubiera estado mejor informada de la consulta, puesto que su validez es discutible y tiene una baja representatividad del total de habitantes de la comuna”.

Asimismo, añadió que “El COSOC, como órgano consultivo, rechazó el cambio de nombre y resta legitimidad a la propuesta, sin embargo, no es vinculante, y lamentablemente, este martes 12, la Av. Salvador Allende, dejará de llamarse así en el tramo de San Miguel, debido a la composición del Concejo Municipal. Esto fue un asunto político ”.

Según explican en el municipio, una vez ocurrida la votación se debería materializar el decreto, la publicación en el Diario Oficial y luego todos los demás trámites, como cambio de señalética y demás.