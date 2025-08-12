SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

El “Día D” en San Miguel: quiénes son los concejales que definirán el cambio de nombre de Av. Salvador Allende

Hoy se desarrollará el concejo municipal de la comuna donde se pondrá en votación la propuesta de la alcaldesa Carol Bown (UDI) de volver a llamar la calle como Salesianos.

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano

Para las 15 horas de este martes está citado el concejo municipal de San Miguel. ¿El único punto en la tabla? El posible cambio de nombre de la actual Av. Salvador Allende.

La propuesta de la alcaldesa Carol Bown (UDI) de reponer la antigua denominación de la calle, Salesianos – que fue cambiada al nombre del expresidente, en septiembre de 2023, cuando se cumplieron los 50 años del golpe de Estado-, ha desatado una pugna en la comuna que hoy tendrá su punto cúlmine.

La tensión no para. Hace exactamente una semana la jefa comunal presentó ante el mismo Concejo Municipal, una consulta ciudadana realizada, según expuso, a 702 vecinos de la misma calle. El resultado fue aplastante: 82% está a favor de volver al nombre Salesianos.

Tras esto – y luego de una tensa sesión del concejo municipal- concejales disidentes a la gestión de Bown y parlamentarios oficialistas del distrito, realizaron una ofensiva, cuestionando la metodología de la consulta ciudadana. Incluso, oficiaron a la Contraloría General de la República, por esto mismo y por los recursos económicos utilizados.

Hace solo unos días el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) respaldó – por siete votos contra cuatro- conservar el nombre actual: Salvador Allende. Sin embargo, este órgano, aunque no tiene carácter vinculante y será el Concejo Municipal de hoy el que tome la decisión final y zanje la disputa.

¿Cómo está compuesto el concejo municipal?

Según explican en la comuna, todo indicaría que, por cómo está constituido el concejo municipal, la opción por reponer el nombre Salesianos es la que debería imponerse. A diferencia de hace dos años cuando la entonces alcaldesa Erika Martínez (FA) empujaba la idea de denominar la calle con el nombre del expresidente y contaba con la mayoría en la instancia.

Así, actualmente cuatro concejales votarían a favor de volver a nombrar la calle como Salesianos: el exintendente y exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN); el exjefe comunal de San Miguel, Luis Sanhueza (RN); la militante del Partido Republicano, Eva Merino; y la militante UDI, Claudia Rojas.

En la otra vereda, cuatro estarían por mantener el nombre de Avenida Salvador Allende: la concejala del Partido Comunista, Carla Santana; la frenteamplista, Viviana Llambias; el socialista, Gabriel Zúñiga; y el independiente, Claudio Escobar.

De esta manera, será la propia alcaldesa Bown quien debería dirimir en la instancia comunal.

Previo al concejo la alcaldesa señaló que “lamentamos que algunos sectores de izquierda hayan intentado escalar esta discusión a nivel nacional, politizando una decisión que corresponde a los vecinos y a sus representantes locales y transformándola en un ataque desde distintos frentes”.

Además, Bown insistió en defender el proceso: “Es legítimo, transparente y democrático, cuyo único propósito es escuchar y respetar la voz de la comunidad. Nuestro llamado es a que la votación de hoy sea un ejercicio de diálogo y respeto, pensando en el bienestar de los habitantes de San Miguel”.

En tanto, la concejala Santana, señaló que “creo hubiera sido importante que la comunidad hubiera estado mejor informada de la consulta, puesto que su validez es discutible y tiene una baja representatividad del total de habitantes de la comuna”.

Asimismo, añadió que “El COSOC, como órgano consultivo, rechazó el cambio de nombre y resta legitimidad a la propuesta, sin embargo, no es vinculante, y lamentablemente, este martes 12, la Av. Salvador Allende, dejará de llamarse así en el tramo de San Miguel, debido a la composición del Concejo Municipal. Esto fue un asunto político”.

Según explican en el municipio, una vez ocurrida la votación se debería materializar el decreto, la publicación en el Diario Oficial y luego todos los demás trámites, como cambio de señalética y demás.

Más sobre:Salvador AllendeSan MiguelCarol BownSalesianosConsulta Ciudadana

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Congestión en Ruta 68: vehículo se incendia en plena autopista tras colisión

La alcaldesa de Washington califica de “inquietante” el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump

Estados Unidos y China extienden por 90 días más la suspensión de sus aranceles

“Chile más barato que nunca”: los argentinos que llegan al país de compras

Cómo opera la red de trabajadores informáticos de Corea del Norte que financia al régimen de Kim Jong Un

Los casos en los que ChatGPT aseguró estar en contacto con extraterrestres y advirtió de un apocalipsis

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

3.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

4.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

5.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Servicios

Temblor hoy, martes 12 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 12 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Congestión en Ruta 68: vehículo se incendia en plena autopista tras colisión
Chile

Congestión en Ruta 68: vehículo se incendia en plena autopista tras colisión

Temblor hoy, martes 12 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Violenta jornada en La Pintana: Un fallecido y tres heridos dejan distintas balaceras ocurridas en la comuna

Los detalles de la reunión entre Trump y Lip-Bu Tan, el CEO de Intel a quien le pidió la renuncia
Negocios

Los detalles de la reunión entre Trump y Lip-Bu Tan, el CEO de Intel a quien le pidió la renuncia

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación

CMF se defiende y responde a la banca que velan “por el desarrollo de todo el mercado, no solo (por) el de una industria en particular”

“Chile más barato que nunca”: los argentinos que llegan al país de compras
Tendencias

“Chile más barato que nunca”: los argentinos que llegan al país de compras

Cómo opera la red de trabajadores informáticos de Corea del Norte que financia al régimen de Kim Jong Un

Los casos en los que ChatGPT aseguró estar en contacto con extraterrestres y advirtió de un apocalipsis

“Mejor que turistas y trabajadores de hoteles”: el feroz ninguneo de histórico ruso ante el amistoso con Chile
El Deportivo

“Mejor que turistas y trabajadores de hoteles”: el feroz ninguneo de histórico ruso ante el amistoso con Chile

El clásico que puede marcar a Jorge Almirón y a un Colo Colo que rasguña un lugar en las copas

Copa Libertadores: arrancan los octavos de final con varios chilenos como protagonistas

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Un Beatle con resaca y un romance incipiente: curiosidades de A Hard Day’s Night la primera película de The Beatles
Cultura y entretención

Un Beatle con resaca y un romance incipiente: curiosidades de A Hard Day’s Night la primera película de The Beatles

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

¿Planes de nuevo disco? Bob Dylan pasó unos días en un estudio de grabación

La alcaldesa de Washington califica de “inquietante” el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump
Mundo

La alcaldesa de Washington califica de “inquietante” el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump

Estados Unidos y China extienden por 90 días más la suspensión de sus aranceles

Zelenski agradece el “claro apoyo” de los líderes de la UE a la “integridad territorial” de Ucrania

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista