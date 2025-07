Posible cambio de nombre de avenida Salvador Allende desata fuerte pugna en la comuna de San Miguel

En pie de guerra, por sus distintas posiciones, se encuentran los vecinos de San Miguel ante el posible cambio de nombre de la actual avenida Salvador Allende.

El próximo 5 de agosto, la alcaldesa de la comuna, Carol Bown (UDI), presentará en el Concejo Municipal los resultados de una consulta ciudadana, que se está realizando desde marzo, a los vecinos de esta avenida, para conocer su opinión respecto de volver al antiguo nombre de la calle: Salesianos.

Vamos por parte. En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el 9 de septiembre de 2023, avenida Salesianos pasó a llamarse oficialmente avenida Salvador Allende.

En septiembre de 2023 se refundó la avenida Salesianos como avenida Salvador Allende, en San Miguel.

El cambio de nombre, según se explicó en ese entonces la alcaldesa Erika Martínez (FA), respondía a una solicitud de vecinas y vecinos de manera de dar continuidad al nombre de la avenida que viene desde la comuna de Pedro Aguirre Cerda hacia San Joaquín, de poniente a oriente, ajustándose al proceso de modificación del Plan Regulador Metropolitano.

Martínez sostuvo el día que se materializó el cambio de nombre que: “Hace ocho años soñábamos con esto y no hubo voluntad política. Hoy con convicción logramos este paso. La construcción de memoria y de historia hace posible hoy esto”.

La propuesta fue aprobada por el Consejo de la Sociedad Civil de la comuna (no vinculante) y luego ratificada por el Concejo Municipal, ambos compuestos, en ese entonces, por miembros “oficialistas”.

La encuesta ciudadana que impulsó la alcaldesa

Sin embargo, con la llegada de la nueva alcaldesa las cosas cambiaron. Según explicó la jefa comunal, tanto en su campaña, como ya instalada en el sillón municipal, los vecinos que viven en dicha avenida le solicitaron volver al nombre anterior.

Ante esto, la jefa comunal decidió iniciar una consulta a los vecinos de la propia avenida y cuyos resultados se presentarán el próximo martes, para que sea votado por el Consejo de la Sociedad Civil y una semana después por el Concejo Municipal.

La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown. Aton

“Cuando empecé a hacer campaña, y mucho más cuando asumí, la gente me empezó a decir, ‘¿por qué no devuelven el nombre a Salesianos?’ Como una demanda no de carácter político, sino que una demanda de identidad barrial, de memoria local. Las declaraciones de todas las personas que me pararon en la calle, eran: ‘siempre esta calle ha sido Salesianos’”, explicó Bown a La Tercera.

En esa misma línea, explicó que “mucha gente se sintió pasada a llevar por este cambio de nombre inconsulto de la administración anterior. Entonces, la demanda es de identidad local, no político. Incluso, había gente que me decía que no votaba por la derecha, que era de izquierda, pero que respecto de la calle, siempre se había llamado Salesianos”.

Frente a los cuestionamientos que apuntan a esto como una decisión ideológica, la alcaldesa Bown, sostuvo que “la izquierda está tratando de convertir en un hecho político, algo que tiene que ver solo con identidad y memoria local”.

Al contrario, la alcaldese dice que fue la administración anterior la que hizo “una acción política” con este cambio de nombre.

Firmas para impedir el cambio

En la otra vereda, un grupo de concejales y parlamentarios están realizando acciones para impedir que se materialice el cambio del nombre del expresidente a Salesianos.

La diputada Gael Yeomans (FA), quien representa el distrito al que pertenece San Miguel, es la creadora de un sitio para recolectar firmas en contra del nuevo cambio de nombre.

La diputada Gael Yeomans (FA).

“ Me llama la atención que nuevamente la alcaldesa Carol Bown esté destinando tiempo y recursos de la comuna para este debate , cuando esta discusión fue zanjada en el periodo pasado con el Consejo Municipal y con el acuerdo del Consejo de la Sociedad Civil. Además, considerando que la alcaldesa recortó el presupuesto de salud de la comuna mientras le está dando la prioridad a este debate, me parece completamente fuera de lugar, señaló la parlamentaria a La Tercera

Asimismo, explicó que “inicié la junta de firmas porque me parecía relevante que esta discusión que se va a dar en el Consejo Municipal fuese transparente hacia los vecinos y vecinas, sobre todo, porque hasta ahora hemos tenido un buen apoyo en la recolección de firmas y también en la disposición que tuvieron las organizaciones sociales, como dije en el Consejo Social en su momento”.

Finalmente, añadió que “ me parece que es más una polémica artificial que está tratando de instalar la UDI. La avenida Salvador Allende lleva ese nombre tanto en la comuna de Pedro Aguirre Cerda como en San Joaquín , no tiene sentido que porque la alcaldesa quiera darse un gustito se le cambie el nombre solo en el tramo de San Miguel”.

En tanto, la concejala de la comuna, Carla Santana (PC), señaló que: “A 52 años del golpe cívico militar, cambiar el nombre de la avenida Salvador Allende por Salesianos, no es solo renombrar una calle, es seguir negando la historia. En 2023, voté por esta moción por relevar nuestra memoria y votamos dar continuidad a un tramo de la Avenida entre las comunas vecinas (San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda). Hoy, la nueva gestión municipal de derecha en San Miguel, busca retroceder y aunque no contemos con mayoría en el Concejo Municipal, como concejala de izquierda rechazaré esta propuesta ya que mi voto representa un compromiso con quienes buscan mantener la memoria del presidente que encabezó un proyecto progresista y cuya figura ha trascendido mundialmente”.