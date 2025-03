El duro emplazamiento de la fiscal Perivancich a la diputada Musante tras críticas a su trabajo investigativo

Con la decisión de la Fiscalía Nacional de reasignar la investigación que busca esclarecer la filtración de los chats entre Irací Hassler y Karol Cariola (PC), el nuevo liderazgo en la causa de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, se tomó la agenda en el Congreso. En un principio, las indagatorias estaban en manos del persecutor Patricio Cooper, sin embargo, el líder del Ministerio Público, Ángel Valencia, lo sacó del mando. Por ahora, Cooper mantiene a su cargo los casos Sierra Bella y el presunto tráfico de influencias de la parlamentaria comunista.

Así las cosas, el cambio de fiscalía fue valorado en el oficialismo, sin embargo, la diputada jefa de la bancada Independiente- Partido por la Democracia, Camila Musante, criticó el trabajo de Perivancich.

“Me preocupa que la causa de investigación por las filtraciones de los chats entre la diputada Cariola y la exalcaldesa Hassler vaya a parar en manos de la fiscal Perivancich, que es conocida como la sepulturera de las causas”, expresó.

Ante estas declaraciones, la persecutora –junto con informar que recibió los antecedentes de la causa– lamentó “el conjunto de afirmaciones imprecisas y directamente erróneas” de la parlamentaria.

En ese sentido, la fiscal afirmó que los dichos de Musante “suponen un profundo desconocimiento de la labor que realizamos en esta región. El suponer que las causas se inician para darles pronto término es no conocer la dedicación, la objetividad y la profundidad que se debe dar a investigaciones complejas. Al parecer no conoce la diputada Musante los resultados que tuvimos el año pasado con la investigación del megaincendio, que hoy día separa dos aristas para abordar eventualmente la responsabilidad de ciertas autoridades. O desconoce que desde hace dos años, producto de la cantidad de pruebas que estamos rindiendo, llevamos adelante el juicio de SQM en el Tribunal Oral de Santiago. O desconoce las condenas por las muertes de funcionarios policiales, la Sargento Olivares y el Cabo Retamal en San Antonio”.

Perivancich fue más allá con su dura respuesta y precisó que la diputada solicitó reuniones por el caso de la investigación por la filtración de las pericias al celular de Hassler, sin embargo, nunca se presentó a la instancia.

“Es importante entender y por qué digo que no se conoce el trabajo de esta fiscalía. Nosotros no divulgamos públicamente cuáles son las diligencias que estamos llevando a cabo. No las comunicamos por la prensa a quienes son los afectados. Avanzamos sigilosamente en la investigación para poder obtener mejores resultados, más exitosos y más eficaces en la persecución penal. La diputada además confunde señalando que hay una serie de sujetos que serían de interés en investigaciones a mi cargo que no corresponden a mi gestión, que están radicadas en otros fiscales regionales. De manera que nos parece necesario que se tenga mayor cuidado y mayor seriedad cuando se hacen estas afirmaciones a través de los medios de comunicación”, zanjó.