El fuego casi triplica su huella: incendios forestales arrasan 207% más territorio que el año pasado

Aún en combate, los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble catalizaron las cifras que hasta ahora se tenía con respecto a este tipo de siniestros.

En el último balance registrado por Conaf, el incendio de Trinitarias, que afecta a gran parte de la región penquista, incluyendo a Penco, Punta de Parra y Lirquén, se ha expandido por más de 15.260 hectáreas. El incendio de Rancho Chico ya bordea las 7 mil hectáreas quemadas y el incendio de Perales, en la región de Ñuble, ya supera las 4.500 hectáreas arrasadas por el fuego.

En total, de los 91 incendios que se han dado durante los últimos días en el país existen 24 en combate, de los cuales 15 tienen una magnitud mayor a 200 hectáreas. Asimismo, hay 16 focos bajo observación y ya se han controlado 35. En resumen, el fuego avanzó por cerca de 40 mil hectáreas en las últimas semanas. 29 mil hectáreas de ella corresponden al Biobío y más de 8 mil a Ñuble.

Foto: ATON.

Siguiendo la lógica de los datos, desde el inicio de esta temporada de incendios, que comenzó en septiembre, se han quemado 58.934.3 hectáreas a lo largo del país, distribuidos en 2.916 focos de distinta intensidad. Si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado se puede apreciar que hay un 7% menos en cantidad de incendios, pero la superficie afectada casi triplica a la que incidió sobre el territorio nacional en el periodo anterior.

Los datos de Conaf muestran que, con los incendios del inicio de la temporada y sumado a los que ocurrieron durante este fin de semana y se expanden rápidamente en el sur del país, hay un 207% más de superficie arrasada por el fuego, en comparación al año pasado, prácticamente triplicando la el área afectada hasta este momento . Ahora, si lo comparamos con el quinquenio 2021-2025, los incendios de esta temporada ya superan en un 86% al promedio de territorio afectado por el fuego.

A esto se suma que las autoridades entregaron un nuevo balance sobre los incendios forestales tras el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) donde señalaron que la cifra de viviendas destruidas aumentó a 590. La cifra de personas fallecidas se mantiene en 20.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que existe actualización de las cifras de viviendas consumidas por las llamas, detallando que “la Región de Ñuble da cuenta de 82 viviendas destruidas, que se suman a las 508 que ya han sido constatadas en la Región de Biobío. Por tanto, estamos hablando de un total de 590 viviendas”.

Concepcion, 18 de enero 2026. Incendio forestal en Lirquen comuna de Penco en Concepcion. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

También hicieron mención especial a siete establecimientos educacionales que terminaron consumidos por las llamas, afectando a 77 escolares que se ven damnificados por la situación. Además, indicaron que son cuatro centros de salud que también tuvieron daños producto de los incendios. El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, informó que tras la evacuación que se efectuó hace dos días, la urgencia del Hospital Penco Lirquén comenzó a retomar servicios.

“En relación a los clientes que se han visto afectados por cortes del suministro de electricidad, estamos hablando de poco más de 200 en Ñuble y casi 7.000 en el caso de Biobío, a lo que se suman más de 2.000 en el caso de La Araucanía”, mencionó Elizalde.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que en esta jornada se detuvo a tres personas, dos de ellas por incumplimiento del toque de queda, y la última es el sujeto acusado por intentar iniciar un incendio en Penco.

Si bien el incendio que afecta al sur ha sido devastador en poco tiempo, aún no supera otros icónicos, como el de Santa Olga, que en 2017 arrasó con más de 160 mil hectáreas de terreno; o el de Valparaíso, el cual en 2024 afectó a más de 43 mil hectáreas y cobró la vida de 137 personas.

Panorama climático desfavorable

Según explica Paula Santibáñez, jefa del Observatorio Climático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, el verano 2025–2026 se desarrolla bajo una condición de La Niña débil, con alta probabilidad de mantenerse entre diciembre y febrero. Este contexto climático favorece temperaturas máximas sobre lo normal en amplias zonas del país y precipitaciones bajo lo normal en parte del tramo centro–sur.

En la práctica, ello implica un promedio estacional más cálido y la posibilidad de nuevas olas de calor, con varios días consecutivos de temperaturas extremas en la zona central, similares a las observadas a fines de 2025 e inicios de 2026. Estas condiciones, sumadas a cielos despejados y baja humedad, elevan significativamente el riesgo de incendios forestales cuando coinciden calor, viento y material vegetal seco. En contraste, en el extremo norte interior se espera hacia fines de enero y durante febrero la ventana típica de lluvias altiplánicas, de carácter convectivo y localizado, asociadas al transporte estival de humedad desde el este.

19-01-2026 Noche en la zona del incendio en Lirquen FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Respecto del riesgo inmediato, Santibáñez advierte que la semana del 19 al 25 de enero se inicia en un contexto de emergencia activa y alta sensibilidad social, con Ñuble y Biobío bajo Alerta Roja por incendios forestales y un escenario meteorológico que sigue siendo desfavorable para su control. La persistencia de altas temperaturas en la zona centro y centro–sur, especialmente en valles interiores e interfaces urbano–rurales, mantiene elevado el riesgo de ocurrencia y propagación, al acelerar el secado de combustibles finos.

De acuerdo con lo informado en mesas técnicas, el episodio de calor se extiende desde Coquimbo hacia el sur, con proyecciones de hasta 37 °C en Talca y Chillán y 38 °C en Los Ángeles, mientras que el borde costero presenta máximas más moderadas, aunque con vientos intensos que favorecen el transporte de pavesas a grandes distancias.

Este cuadro, según comenta Santibáñez, “genera ventanas críticas de propagación rápida entre las 12:00 y las 19:00 horas y aumenta la probabilidad de incendios por fuentes de ignición evitables", razón por la cual se ha reforzado el llamado a la corresponsabilidad preventiva. Para este martes se espera un alivio parcial por el fortalecimiento de una vaguada costera y el ingreso de un patrón más frío en niveles medios y altos, lo que podría moderar temperaturas y modificar el régimen de vientos.