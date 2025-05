“El hecho nunca existió”: Corte sobresee a actor Gonzalo Valenzuela tras denuncia por supuesto abuso

Fue en abril de 2024, justo hace un año, que la periodista Karla Rocha presentó una querella en contra del actor Gonzalo Valenzuela, acusándolo de un presunto “abuso sexual por sorpresa” del que habría sido víctima el 27 de marzo de 2023 en el marco de una fiesta en Vitacura.

La acción judicial activó una investigación del Ministerio Público y este martes la Corte de Apelaciones de Santiago determinó sobreseer definitivamente el caso, previo a establecer la inexistencia de la conducta denunciada por la mujer. Así quedó establecido en el fallo al que tuvo acceso La Tercera.

"Que habiendo esta Corte tomado conocimiento de todos los elementos probatorios reunidos en la carpeta investigativa, resulta efectivo que la circunstancia que se acusa como constitutiva del delito que se imputa al encausado no pudo acontecer del modo en que la querellante narra se habría llevado a cabo el acometimiento sexual por sorpresa del que habría supuestamente sido víctima", se lee en la resolución de la Novena Sala del tribunal de alzada capitalino.

En decisión unánime, los ministros acogieron los argumentos presentados por el penalista Carlos Cortés quien representó al intérprete de “Adán” en la recordada teleserie dosmilera “Machos”.

Con esto, entonces, se dictaminó “el sobreseimiento definitivo de la causa”, por lo que se extinguió cualquier posibilidad de que se persiga penalmente conductas que fueron calificadas por los magistrados como “imposibles” de haber ocurrido.

“No existe antecedente alguno que tras haber salido del inmueble en que se encontraba un grupo de personas reunidas y en que intentaba ingresar a su vehículo, estacionado en la vía pública, sitúe en ese instante, en ese sitio, a la querellante en compañía del querellado quien, de contrario, conforme a todas las declaraciones de las personas que se encontraban en el lugar, permaneció al retirarse ella, al interior del domicilio, jugando naipes, motivo por el cual, siendo imposible en el plano material la bilocación cuántica de un individuo, procede hacer lugar, por esta razón, a la petición de sobreseimiento definitivo", sentencia la Corte.

La teleserie Machos lanzó a la fama a Gonzalo Valenzuela.

La génesis

El 3 de abril del año pasado se dio a conocer la querella interpuesta por Rocha. Ahí relataba que “el día 27 de marzo del año 2023, siendo aproximadamente las 22:30 horass, acude a una junta en el domicilio de don Javier Oyarzún , a quien lo apodan “el erizo”“.

Su abogado detalla que Rocha, “estando en aquel lugar, varias personas conversando, algunas jugando póker, mucho alcohol y drogas que, por lo demás, mi representada no consume ni siquiera en pequeñas cantidades, es invitada a jugar, señalando ésta que no sabe jugar y no obstante se sienta a la mesa y queda al lado de Valenzuela”.

La querella apunta que en ese instante ella junto al actor denunciando “intercambian un par de palabras e intempestivamente y sin conocer siquiera a mi representada, le muestra desde su celular la definición de “Fisting”, que sería como un acto sexual. En principio no entendió el significado y mucho menos porqué le mostraba eso".

Según la versión de la mujer en la querella, el actor le habría preguntado si ella había realizado esa práctica, a lo que le contestó: “sí con mi pareja”, pero ella “aún sin entender mucho hacia donde iba esa conversación”.

Finalmente, se lee en el documento, al retirarse del lugar -según denunció- “fue seguida por Valenzuela, quien se le acerca y de frente le dice “Pucha me dejaste mal” y Rocha le replica, “momentito estás soltero” y él dice no, pero estoy recién con alguien. Valenzuela luego se agarra la cabeza y pregunta “hacia dónde vamos?”.

Tras esto, sostuvo la mujer ante el tribunal, el actor la habría atacado por sorpresa realizando un acto de connotación sexual, ante lo que ella quedó en shock y sin hacer nada, tras lo cual se retiró del lugar. Un año después de estos hechos, decidió denunciar.

Un nombre conocido

Karla Rocha, de profesión periodista, en el pasado estuvo vinculada a un caso que llenó las páginas judiciales. Aunque de forma indirecta.

Y es que su padre, Gerardo Rocha -fundador de la Universidad Santo Tomás-, falleció en un incendio el 21 de febrero de 2008, en el balneario de El Quisco, tras poner fin a la vida del martillero judicial Jaime Oliva, en medio de una trama motivada por “venganza” a su entonces pareja, la sicóloga Verónica Espinoza.

Esta última, según detalla la crónica roja de la época, le habría confidenciado al empresario que había sido víctima de un intento de abuso por parte del funcionario judicial, por lo que Rocha planificó la venganza contratando, incluso, a un detective privado.

Sin embargo, toda la situación escapó de sus manos y tras provocar un infarto a Oliva, tras el reiterado uso de un electroshock, provocó un incendio en el que resultó quemado, perdiendo la vida días después.

Una década antes, la mujer sufrió la pérdida de un hijo de 13 años, que sufrió un accidente en una piscina de Punta Cana.