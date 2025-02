El informe de 2013 que fue clave en el vuelco del caso por la muerte de Gervasio

Una pericia particular dada a conocer en 2013 fue clave en el vuelco en la investigación por la muerte del cantante José Gervasio Viera Rodríguez, cuyo deceso ocurrido hace 34 años, dejó de ser caratulado como un suicidio y se indaga ahora como un homicidio.

Se trata de un documento de 51 páginas bajo el título de “Informe Criminalístico e Informe Técnico Dinámico del Sitio del Suceso”, elaborado por un experto a solicitud de la hermana del cantante, Blanca Viera.

El artista uruguayo, padre de la animadora de televisión Millaray Viera, fue encontrado muerto colgando de una viga, en una casa abandonada y semi destruida al interior de la Parcela 22 de Camino Santa Adriana, en Talagante, la mañana del 28 de octubre de 1990.

El 11 de noviembre de 2013 se dictó la reapertura del caso en la Corte de Apelaciones de San Miguel.

“Creo que hubo dos motivos por el que decidieron reabrir la causa: uno, el peritaje técnico que hice y también los testigos que nombré para que sean citados”, dijo entonces el perito criminalístico Jaime Brieba, responsable del documento.

¿Qué dice el informe de Brieba?

El informe de Brieba parte cuestionando los reportes policiales sobre el hallazgo del cadáver, por una serie de imprecisiones y contradicciones respecto al lugar y posición en que se encontraba. También pone en duda la llegada del cantante hasta ese sitio, considerando que lo desconocía, no había iluminación y había allí un canal de más o menos 2 metros de profundidad por 2,5 metros de ancho al que pudo haber caído.

“No se encontró ningún medio de iluminación para desplazarse en el interior a pesar de tener una linterna en su vehículo y ningún soporte para subirse para poder colgarse”, señala el documento del perito.

El informe también cuestiona el acta de la jueza que tomó el procedimiento y señala que esa acta ya constata lesiones “características que ocurren en un estrangulamiento” y no por ahorcamiento.

La muerte del cantante uruguayo Gervasio se investiga como un homicidio. Foto: Fondo Histórico CDI Copesa.

Tras una pormenorizada descripción de los hechos, en base a la documentación elaborada en el caso, fotografías recopiladas y análisis forenses, el perito concluye que “existió interés de alterar el sitio del suceso al derribar uno de los muros principales y que correspondería a donde se subió el occiso para cometer el supuesto suicidio”.

“Puedo acreditar fehacientemente que el occiso no pudo ejecutar por sí mismo una acción para cometer un suicidio, las características del sitio del suceso, las evidencias, informes, declaraciones, así lo aclaran”, concluye el perito.

Los restos de Gervasio fueron exhumados en mayo de 2015, con el fin de lograr esclarecer los factores que rodean su fallecimiento.

¿Un crimen político?

La investigación sigue en curso. Según el abogado Carlos Durán, representante de Blanca Viera, ellos no consideran la tesis de un móvil político por ser el cantante opositor a la dictadura de Augusto Pinochet, aunque cree que “los que hicieron el trabajo material eran profesionales”.

“Para nosotros no tiene una arista política esto, para nada, sino que es un tema, como lo he dicho desde el minuto uno, y Blanca también lo ha sostenido, es un tema de relaciones personales, en el amplio sentido de la palabra, humanas, afectivas, profesionales, etc. Pero no hay una motivación política, por lo tanto, a lo mejor, quienes operaron la situación pueden haber tenido alguna conexión por cierta expertise como realizando otros crímenes en el pasado, pueden haber hecho la operativa”, sostuvo el profesional en entrevista con 24 Horas.