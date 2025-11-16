OFERTA ELECCIONES $990
    "El Krusty" queda en prisión preventiva por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

    Este domingo, en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, formalizaron a los dos detenidos más recientes.

    José Navarrete 
    José Navarrete
    Diego Martin

    En el Juzgado de Garantía de San Bernardo se realizó este domingo la formalización de Kevin Aillapán y Luis Armando Inostroza, apodado como “El Krusty” por su presunta participación como encubridor, el primero, y como autor, el segundo, en el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera.

    Aillapán, que se entregó el viernes, quedó con arresto domiciliario total.

    Inostroza, en tanto, deberá permanecer en prisión preventiva. Al sujeto también se le sindica como partícipe en la inhumación ilegal del cuerpo.

    Según la indagatoria de la Fiscalía Occidente, la joven de 19 años, vecina de San Bernardo, madre de una niña de cuatro y la menor de tres hermanos, fue asesinada por una banda narco a la que estaba vinculada.

    El Ministerio Público sostiene que su muerte se produjo en el contexto de una “venganza” del grupo de Juan Beltrán por la supuesta responsabilidad de la joven de 19 años en una quitada de droga que afectó a su organización criminal. Beltrán reclutaba menores para comercializar su droga y Krishna Aguilera fue parte de ese engranaje.

    La víctima desapareció el 4 de octubre.

    Beltrán está en prisión preventiva desde el 19 de octubre.

    Krishna Aguilera fue encontrada muerta la madrugada del 26 de octubre a cerca de 10 kilómetros del lugar en el que se le había perdido el rastro.

