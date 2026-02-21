SUSCRÍBETE
    Nacional

    El largo proceso de identificación de las víctimas de Renca

    En la comuna al norte de Santiago siguen las labores de apoyo emocional a los residentes del sector aledaño a la explosión, mientras en el Servicio Médico Legal trabajan en las pericias para dar con las identidades de los fallecidos.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Foto: Aton Chile.

    Todavía no han pasado 48 horas desde el accidente en Renca, tras el volcamiento y explosión de un camión con gas licuado de la empresa Gasco. En adición a los más de 50 vehículos y un tren alcanzados por las llamas, la emergencia dejó a su paso cuatro fallecidos y 17 heridos, de los cuales cinco están en estado crítico.

    Los heridos llegaron a centros de salud como las clínicas Indisa o RedSalud, la Posta Central y el Hospital Félix Bulnes, recinto donde, por ejemplo, uno de los dos pacientes ya fue dado de alta y el otro, que está hospitalizado, ya logró reunirse con su familia en el centro médico.

    Hay una situación en términos humanos muy compleja”, señaló en Radio Agricultura el alcalde de Renca, Claudio Castro. En esta instancia afirmó que les ha tocado “acompañar a varias de las personas heridas, algunas de ellas en situación muy grave, también a familiares que están incluso en algunos casos todavía buscando información respecto de personas que presumen o tienen supuestos de que podrían estar involucradas en el accidente, pero que todavía no hay identificación de su participación”.

    Y es que el fuego no solo dejó a su paso hectáreas quemadas, sino que elevó las preocupaciones de familias que no saben los paraderos de sus seres queridos. “Todos los vecinos salieron a ayudar hasta que llegó el SAMU y en una ambulancia se llevaron a siete personas. Una de ellas era una que venía en moto por la carretera con el marido, y lo estaba buscando después de la explosión”, relató, por ejemplo, Yaritza Clavero, que vive cerca de la zona de la emergencia.

    Situaciones así se repitieron. En Clínica Indisa, durante la tarde del jueves no habían recibido información de familiares de uno de sus pacientes heridos. En la Posta Central, en tanto, el primer reporte señalaba que dos pacientes fueron identificados fácilmente, pero en otro caso se estaba a la espera de las confirmaciones de sus huellas dactilares y recién con ello comenzaría el proceso para contactar a sus familiares.

    “La situación se vuelve más compleja cuando están inconscientes, no portan documentación ni tienen acompañantes que aporten información, cosa que puede ocurrir en un contexto de emergencia con múltiples víctimas”, detalla el jefe de la Unidad de Paciente Crítico de Clínica Indisa, Sebastián Ugarte.

    Entendidos de las policías en este caso particular, de hecho, cuentan que ha sido difícil identificar huellas digitales y que, encima, las personas no cuentan con su carnet. Al respecto, el delegado Gonzalo Durán actualizó este viernes que todas las personas heridas ya fueron identificadas e informadas a sus familiares. Sin embargo, entendidos del proceso mencionan que Carabineros se encontraría en la necesidad de reconfirmar la identidad de uno de esos pacientes.

    Lograr identificar a una persona no necesariamente implica que la familia esté de inmediato informada, porque no siempre se dispone del contacto”, explica Ugarte. El profesional comenta que la persona puede estar en coma o conectada a un ventilador mecánico “y los datos de referencia que pueden aparecer en los registros disponibles no corresponden a los domicilios actualizados, y contactar a la familia a veces puede tener un cierto retardo desde que ocurre el siniestro”.

    Desde la Posta Central, en tanto, Jorge Ibáñez, subdirector médico, explica que en estos casos “a veces, incluso, podemos comunicarnos por intermedio de redes sociales con algún familiar o alguien que tenga de contacto. A veces tienen los teléfonos desbloqueados y también podemos por ahí buscar algún número de contacto que tengan registrado o las últimas llamadas que se realizaron”, haciendo hincapié en que estos procesos siempre tienen testigos policiales de la institución, más el equipo jurídico.

    Respecto de las personas fallecidas, el delegado dijo que “se ha iniciado el proceso de identificación en el Servicio Médico Legal (SML), unidad responsable de comunicar a los familiares y, por supuesto, de todas las acciones posteriores”. El SML es la última instancia en el proceso: primero Bomberos asegura el lugar, luego vienen los peritajes de la Policía de Investigaciones (PDI) y, cuando el fiscal a cargo lo instruye, llega el SML a llevarse a las víctimas fatales. En este caso, los cuatro fallecidos fueron trasladados a la sede del SML en la Región Metropolitana para realizar los peritajes correspondientes. Allí verifican si las víctimas pueden ser identificadas con sus huellas dactilares en un proceso rápido: si tienen cédula de identidad se realiza la comparación con el cruce de datos del Registro Civil. Este proceso implica que efectivamente existan huellas y, de no ser así, se recurre a la identificación por ADN, donde se extrae sangre y se compara con los familiares que ya se han hecho presentes en el servicio y se han tomado las muestras.

    Una vez ocurrido este paso, la demora es variable y cercana a los cinco días, pero puede ser menos o incluso llegar a dos semanas. Desde el SML aseguraron en un comunicado que “los equipos de Tanatología, Dactiloscopía, Casos Complejos, Laboratorio y Toma de Muestras se encuentran desarrollando las pericias con carácter prioritario”. Además, la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) mantiene atención reforzada para apoyar a las familias afectadas”.

    “Nos hemos desplegado para acompañar a las familias de nuestros vecinos afectados directamente por esta catástrofe”, señalan desde Renca.

    En otros casos complejos, como el megaincendio de Viña del Mar, el proceso de identificación de los 136 fallecidos llegó a tardar cerca de 10 meses en el caso de una de las víctimas.

