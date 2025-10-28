SUSCRÍBETE
Nacional

El macabro plan detrás del crimen de Krishna Aguilera

Este martes fueron formalizadas cuatro personas por su participación en el secuestro con homicidio de la joven. Para los fiscales, los nuevos imputados forman parte de la red delictual de Juan Beltrán, el principal imputado del caso. Esta es la historia detrás del crimen que impactó a San Bernardo.

Juan Pablo AndrewsPor 
Juan Pablo Andrews
Diego Martin

Durante la tarde previa al crimen de Krishna Aguilera (19), el sábado 4 de octubre, Juan Beltrán (44) comenzó a activar su red de contactos. El “Guatón” Beltrán, quien para la Fiscalía Metropolitana Occidente es el principal autor del homicidio de la joven, tomó su teléfono para comunicarse con su círculo cercano, a quienes les señaló lo siguiente: “Tienen que estar atentos en la madrugada”.

Según los antecedentes de la causa, el asesinato de Aguilera comenzó a planificarse en septiembre. Por esos meses, de acuerdo al Ministerio Público, Beltrán, una suerte de capo narco que operaba en San Bernardo y sus comunas aledañas, había manifestado la idea de eliminar a Aguilera, una joven que en el pasado había formado parte del grupo de personas que se dedica a la venta de drogas para el imputado. Asimismo, tal como otras jóvenes de la zona, había mantenido una relación sentimental con Beltrán.

Beltrán mantenía una red de mujeres jóvenes, algunas menores de edad en condición vulnerable, para oficiar como vendedoras de drogas en inmuebles tomados para estos fines. “Soldados”, como se les conoce en el mundo del hampa. A cambio, dicen conocedores de la causa, les pagaba con droga o dinero.

Ese fue parte del relato que entregaron los fiscales de la zona Occidente el martes, en la formalización de cuatro de los últimos detenidos por el caso. Se trata de Rosa Oñate, Jordan Pinto, José Montecinos y la menor de edad identificada con las iniciales K. G., hija de Oñate. Los cuatro fueron imputados por los delitos de secuestro con homicidio. A Montecinos, apodado como “El Chino”, le sumó el delito de inhumación ilegal.

Otro de los sujetos que fue detenido durante el fin de semana, Ignacio Escobedo, tío de Jordan Pinto, fue puesto en libertad, ya que, en esta instancia, de acuerdo a la propia Fiscalía, no existen antecedentes de su participación en los hechos. Según alegó el sujeto, durante la noche del 4 de octubre, cuando comenzó a gestarse el crimen, se encontraba trabajando de noche.

Diego Martin

Detalles de la audiencia

En el Juzgado de Garantía de San Bernardo, el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, y los fiscales de la misma zona Paul Martinson y Daniel Ríos-Karl, relataron los hechos que mantienen a Beltrán en prisión preventiva. Los fiscales señalaron que en agosto, Beltrán sufrió el robo de uno de sus vehículos, en cuyo interior había droga y dinero.

Ese hecho, que el sujeto denunció ante Carabineros, Beltrán lo relacionó a tres jóvenes del sector. Una de ellas, Krishna Aguilera. Ese sería el hecho inicial que provocó buscar una venganza contra quienes él creyó que eran las responsables del robo. O al menos de quienes entregaron datos para que ese delito se cometiera.

Pero el plan para “deshacerse” de Krishna no siempre fue el que se terminó concretando. En un inicio, comentan conocedores del caso, la idea era invitarla a una fiesta con otras jóvenes donde la víctima sufriera una “sobredosis de droga”. Para ese plan Beltrán contaría con la colaboración de su actual pareja, la menor de 17 años que fue formalizada el martes. La idea fue descartada al poco andar, decantándose por un plan que terminara con la víctima enterrada en un lugar conocido para ellos y que no fuera de fácil acceso.

Y así fue. El “Guatón” Beltrán pasó a buscar a Aguilera durante la madrugada del 5 de octubre para ir a La Facultad, un local de Bellavista. Allí estuvieron hasta avanzada la noche. De hecho, los persecutores lograron requisar las cámaras del lugar, donde pudieron ver a la pareja juntos. En esos registros los investigadores pudieron apreciar el estado de intemperancia bajo los cuales salió la mujer, cerca de las 4.00 de la madrugada.

Antes de que la ida a la disco se concretara, Beltrán ya había dado otra orden, según los fiscales. En una ladera del cerro Chena, en Calera de Tango, ya se encontraba lista una fosa de 1.30 metros de profundidad, que el imputado mandó a hacer. No solo estaba lista la cavidad, también había cal y piedras que ayudarían a ocultar el cuerpo. Según fuentes conocedoras del caso, Beltrán buscaba venganza contra tres jóvenes, por lo que la profundidad del agujero no podría ser poca. Allí, estiman los investigadores, terminarían los otros cuerpos.

Diego Martin

Quién mató a Krishna

Saliendo de la discoteca, Beltrán volvió en su camioneta hacia su comuna. Llevó a Aguilera a uno de los inmuebles tomados donde vendía droga. Allí habrían estado esperándolo otros sujetos. Fue en ese lugar donde la joven fue víctima de graves agresiones. De acuerdo a los antecedentes de la causa, fue desnudada, amarrada de pies y manos y golpeada hasta asfixiarla.

La Fiscalía se encuentra investigando quiénes se encontraban al interior de ese departamento. Otro punto que los investigadores pretenden despejar es quién es el autor material del asesinato. Parte de esa complejidad está dada en que uno de los sujetos habría realizado un nudo por la espalda a la joven, como los que les realizan a los prisioneros de guerra, que llevaba a que mientras más intentaba soltarse, más se asfixiaba con su propia fuerza. Ese tipo de nudos, dicen fuentes del caso, no es fácil de realizar y no cualquiera tiene esa habilidad.

Posteriormente, el cuerpo de la joven fue llevado hasta lo que los sujetos bautizaron como “la fosa” o “el hoyo”. Para tapar el lugar, los sujetos arrojaron grandes piedras. Hasta ahora para la Fiscalía el que tuvo a su cargo esa labor es José Montecinos. Pero los investigadores creen que también pudieron participar otros sujetos, ya que, por sus condiciones de salud, el “Chino” no habría podido realizar solo esa acción. De hecho, fuentes de la indagatoria sostienen que la policía se encuentra tras la pista de al menos otros dos sujetos que habrían tenido participación directa en el crimen.

Diego Martin

Prisión preventiva

Los tres adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que la menor de edad terminó con internación provisoria. Para los persecutores, la menor de edad, motivada por celos, tuvo un rol de instigadora en el delito.

El jefe de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén, valoró el trabajo que se ha realizado hasta ahora en la causa. “Solamente se puede llegar a este estándar si es que nosotros hemos logrado acreditar, primero que este es un delito de secuestro con homicidio, y segundo, que hay antecedentes fundados de participación. Es un estándar altísimo para un delito de estas características. Y por eso es que nos declaramos especialmente satisfechos, porque le pudimos demostrar (los hechos) al tribunal con colaboración nula por parte de los imputados, con prueba indiciaria, con prueba científica, con georreferenciación, con seguimiento de cámaras”, aseguró Pastén.

“Hemos logrado acreditar hasta ahora, en el estándar que estamos y en el nivel que estamos de la investigación, cómo habrían ocurrido los hechos”, agregó el fiscal regional.

Por su lado, el defensor penal público, Esteban Cofré, jefe de San Bernardo y quien representa a Montecinos, dijo que su defendido nunca supo qué contenía el bulto que trasladó hasta el cerro. Aseguró que conoce a Beltrán del sector donde viven y que tampoco recibió un pago de por medio. Por último, dijo que fue Montecinos quien dio el dato para encontrar el cuerpo de Aguilera, lo que esperaba que significara una disminución en la pena en un eventual juicio oral.

Por su parte, el abogado querellante de la familia de la víctima valoró los resultados de la investigación. “La Fiscalía junto a los querellantes lograron que estas personas queden privadas de libertad. Eso permite que la investigación se lleve adelante sin el perjuicio que puedan generar estos imputados con las demás personas que se están buscando”, comentó el abogado Pedro Díaz.

Por último, la audiencia para reformalizar a Beltrán, ahora con los nuevos antecedentes, se realizará el 13 de noviembre.

