“El que se está moviendo firme por la Verónica (Sabaj) es Mauricio Silva”: la escucha de Yáber que salpica a otro supremo

La trama bielorrusa sigue sumando nuevos episodios que complican al sistema judicial. Un informe del OS7 de Carabineros tiene nuevas escuchas telefónicas por parte del conservador de Puente Alto Sergio Yáber.

En los diálogos interceptados por los fiscales queda al descubierto las gestiones que se desplegaron por parte de Yáber para salvar a los ministros de la Corte de Santiago que arriesgaban ser removidos del Poder Judicial luego de ser salpicados por los chats que tuvieron con el abogado Luis Hermosilla.

Se trata de la exmagistrada Verónica Sabaj y del exministro Antonio Ulloa. Entre las conclusiones que se mencionan en el informe N° 2624 del OS7 del 1 de septiembre de 2025, al que accedió La Tercera, se constata que Yáber protagonizó una serie de llamadas con terceros para salvar a los cuestionados magistrados. Esto, en la antesala de que el pleno de la Corte Suprema revisara su cuaderno de remoción.

Asimismo los investigadores identificaron que Yáber conversó con un sujeto identificado como Alejandro Fernando Román. En esos diálogos, Yáber dice que Sabaj cuenta con la ayuda del supremo Mauricio Silva.

“En este contexto, Yáber señaló que un sujeto de nombre Mauricio Silva, estaría desplegando todos los cursos de acción para ayudar a Verónica Sabaj, no descartándose que el referido sujeto corresponda al ministro de la Corte Suprema Mauricio Silva Cancino”, se lee en el informe.

Román: Parece que hay idea de salvar a la cabra (Verónica Sabaj) también.

Yáber: También.

Román: Yo decía.. (inaudible) yo pensaba si los van a safar a los dos, si se salvan, se van a salvar los dos. Yo creo que una de las maneras de salvar a la cabra, porque a la cabra muchos la quieren salvar porque es buena ministra.

Yáber: Muy buena po.

Román: Claro, buenos fallos todos. Entonces resulta que por eso ha estado callado esa parte y si sale libreta nuestro amigo.

Yáber: Lo que pasa es que se va a ver después, se ve en la mañana lo de la Verónica y en la tarde lo de Antonio.

Román: Ahhh, pero se va a ver junto ahh.

Yáber: Se van a ver el mismo dia, uno en la mañana y el otro en la tarde.

Román: Ahhh yayaya.

Yáber: Ahh.

Román: Ya, bueno.

Yáber: Y si me puedes echar una mano pa la Verónica también po weon si ella también es amiga mía.

Román: Ahhh yayaya.

Yáber: Si este chico de mierda, este chico de Hermosilla weon hizo las de kiko y kaco po weon....

Román: Claro oye y...

Yáber: Parece que no daba puntada sin hilo....

Román: Ahhh jaja.

Yáber: No si el chico es bandido po weon.

Román: Claro oye entonces, ojalá se salven los dos po porque la verdad (inaudible).

Yáber: Son los dos excelentes ministros.

Román: Claro y además que (inaudible) la Verónica, oye yo en carne propia vi weon, lo buena que era po weon. Unas sentencias y cuestiones po viejo.

Yáber: Me contaste, me contaste.

Román: Pero wenas wenas.

Yáber: Buena pluma, sipo si me dijiste que tenía buena pluma.

Román: Oye así que bueno ojalá se salven los dos, voy a ubicar a Arturo.

Yáber: Si se van a salvar, si lo que pasa es que esa norma weon ehhh.

Román: No y además que...

Yáber: Y el que se está moviendo firme, el que se está moviendo firme firme firme weon, arriba por la Verónica, parece que la quiere mucho, es Mauricio Silva.

Román: Ah yaya.

Yáber: Mucho, mucho si.

Román: Oye yo creo yo creo que a la Suprema tampoco le conviene nuevamente volver a la palestra echando dos ministros más que no han podido hacer (inaudible) con los cuatro cargos que hay y va seguir (inaudible) la misma Suprema le sale mejor weon puta dejarlos adentro apercibido (inaudible).

Yáber: Y nuestro amigo decidió no postular nunca más ahh.

Román: Ahh yaya.

Yáber: La Corte Suprema se farreó un tremendo ministro weon.

El día en que el pleno de la Suprema votó la remoción de Sabaj, el único voto en contra fue el del ministro Silva.

En la sentencia se consignó que el magistrado estimó que “aunque disciplinariamente ha sido su conducta merecedora de sanción, en forma previa a la actual decisión, y unánimemente por lo demás; la remoción de esta funcionaria del escalafón primario del Poder Judicial, no se debe seguir automáticamente de la sola conducta claramente inapropiada, sino racionalmente y, en tal sentido, es bueno poner énfasis en el principio de proporcionalidad".

El factor Prado

Según advirtió la policía en ese mismo informe, en las conversaciones de Yáber con Román también está el supuesto favor pedido con el ministro Arturo Prado, una gestión que fue revelada hace semanas por T13.

“(Yáber) se puso en contacto con un sujeto de sexo masculino, a quien, luego de preguntarle por temas cotidianos relacionados a su salud y temas familiares, le manifestó que lo llamaba para pedirle un favor a título personal, relacionado a brindarle ayuda a un amigo en común que ambos mantenían, el cual correspondería al suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, señalando que su situación sería revisada el día lunes (25.08.2025) por el pleno de la Corte Suprema”, se lee en el documento.

El ministro Arturo Prado.

El informe luego señala lo siguiente: “La referida ayuda que el imputado Sergio Yáber le solicitó al otro interlocutor, consistía en captar el apoyo del ministro de la Corte Suprema ‘Arturo Prado’, quien aparentemente sería parte del pleno que resolvería la situación del suspendido ministro Antonio Ulloa. Bajo esta lógica, el imputado Sergio Yáber en su intento de interceder por Ulloa, le manifestó al segundo interlocutor del diálogo que contarían con el apoyo de seis o siete ministros de la Corte Suprema en actual ejercicio y que su gestión se encuentra orientada a rebajar al máximo la sanción impuesta a Antonio Ulloa”.

Yáber: Oye amigo mío yo te llamo por lo siguiente. Lo hago a título personal, pero además porque es un amigo en común. Necesito que le peguemos una ayudaita a mi compadre Antonio Ulloa.

Román: Ahhh ya.

Yáber: Y lo de él se ve el lunes.

Román: Ahh oye (inaudible).

Yáber: Entonces lo único que me interesa es que me amarrí a Prado.

Román: Oye dime una cosa, que se está viendo en este minuto, un escrito que él mando, un tremendo escrito.

Yáber: Él apeló po.

Román: Claro, apeló. ¿Y esto lo va a ver la Suprema o la Corte de Apelaciones?

Yáber: Nopo, la Suprema.

Román: La Suprema, ahhh.

Yáber: Ahora es muy difícil (inaudible).

Román: O lo ve el pleno me imagino.

Yáber: Lo ve el pleno.

Román: Ya.

Yáber: En el fondo va a ver la apelación porque a él le tiraron cuatro meses de supensión cuando la wea no daba para ni uno.

Román: Claro.

Yáber: Pero está la apertura del cuaderno de remoción que es lo que piden los sancionadores.

Román: Ya, claro.

Yáber: Entonces aquí la idea es bajarlo a un mes con cuea si es que se puede bajar a menos. Ehhh es muy difícil que se vaya porque tú sabí que él tiene muchos amigos arriba.

Román: Claro, claro.

Yáber: Y tú sabes que la norma es expresa, es mayoría de los miembros de la Corte Suprema, entonces tienen que haber once.

Román: Ahh ya.

Yáber: Y el tribunal lo van a integrar como quince, porque se han inhabilitado como tres, más lo cupos vacantes que hay, entonces nosotros tenemos como seis o siete, pero la idea es bajar al máximo la sanción y por eso es que te queríamos molestar con Antonio con el tema de...

Román: de Arturo Prado para ustedes.

Yáber: Sipo solamente él.

Román: Yaaa, ya no, claro yo lo llamo por teléfono a Arturito po.

Yáber: Sipo, porque se ve, como te digo, el lunes entonces si lo pudieras llamar hoy en la tarde sería ideal.

Román: Perfecto porque (inaudible).

Yáber: Dile que, dile.

Román: Juan Manuel Muñoz .

Yáber: Que hizo la memoria (inaudible), dile que un alumno brillante hizo la el lo quiere harto ah porque siempre lo apoyó en las temas para ministro.

Román: Nopo y ehh.. cómo se llama, y él puta yo lo conozco este cabro de la universidad, si yo le dije (inaudible).

Yáber: Pero si tú le (inhaudible), pero si tú le corregiste la memoria.

Román: Claro po, y además toda la vida weon, puta ayudándole, y él, él muy cariñoso conmigo siempre weon.

Yáber: Sipo.

Román: Muy atento.

Yáber: Y es buen juez po weon, aparte que en lo que lo pillaron, a quien no lo hace weon.

En el caso de Prado, en un inicio el magistrado votó a favor de abrir el cuaderno de remoción de Ulloa. Sin embargo, al momento de decidir su destitución, votó en contra. Hace algunas semanas, el supremo se refirió a la escucha captada por la Fiscalía.

“Con respecto a la alusión a mi persona relativa a que habría sido mencionado en una llamada telefónica de una persona no identificada y que es parte de una investigación del Ministerio Público, sólo puedo señalar que nadie me ha llamado para sugerir alguna forma de votación en un asunto sometido a mi conocimiento como ministro de la Corte Suprema", afirmó en una declaración por escrito.