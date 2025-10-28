SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fiscalía indaga gestiones para que pleno de Corte Suprema rechazara remoción de ministro Antonio Ulloa

La Fiscalía de Valparaíso mantiene diligencias para dilucidar si terceros cercanos a la exministra Ángela Vivanco incidieron en la votación de los supremos, específicamente en el voto del ministro Arturo Prado. El magistrado lo descarta: "Nadie me ha llamado para sugerir alguna forma de votación".

María Catalina BatarcePor 
María Catalina Batarce
Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

Una nueva arista penal vinculada a eventuales irregularidades en el Poder Judicial fue confirmada durante la jornada de este martes. En esta ocasión, la decisión del Ministerio Público estuvo motivada por presuntas gestiones que se habrían realizado en favor del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, para que el pleno de la Corte Suprema rechazara su remoción del Poder Judicial.

La determinación la adoptó la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich -que tiene a su cargo la indagatoria por tráfico de influencias en designaciones judiciales- tras recibir un informe de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien en medio de las pesquisas sobre las actuaciones de la exministra Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles -derivada del caso audios-, advirtió hechos que podrían revestir características de delitos.

De acuerdo con antecedentes revelados por T13, fue en medio de la causa donde se indaga a Vivanco que la persecutora se percató, por medio de interceptaciones telefónicas, que desde el entorno de la removida ministra de la Corte Suprema se habrían realizado gestiones para conseguir los votos necesarios para que Ulloa no fuera removido de la magistratura.

Las escuchas telefónicas, según conocedores del caso, estaban vinculadas a dos conservadores: Yamil Najle, de Chillán, y Sergio Yáber, de Puente Alto.

Dichas tratativas habrían tenido como objetivo influir en el voto del ministro Arturo Prado. El magistrado, en una primera instancia votó a favor de abrir el cuaderno de remoción a Ulloa. Luego fue parte del voto de mayoría que estuvo por reducir la sanción de Ulloa en el sumario. Finalmente, en la votación de la remoción, votó en contra de la expulsión del suspendido juez.

Al respecto, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso se limitaron a sostener que mantienen una causa “derivada de la Fiscalía Regional de Los Lagos” y que “hay diligencias en curso”.

Por su parte y por medio de un comunicado, el ministro Prado descartó que terceros incidieran en su determinación.

“Con respecto a la alusión a mi persona relativa a que habría sido mencionado en una llamada telefónica de una persona no identificada y que es parte de una investigación del Ministerio Público, sólo puedo señalar que nadie me ha llamado para sugerir alguna forma de votación en un asunto sometido a mi conocimiento como ministro de la Corte Suprema. Como juez y profesional jamás aceptaría que se me indicara o siquiera se insinúe algún curso de acción en materias que debo resolver o que estén sometidas a mi conocimiento", comentó el magistrado.

Prado explicó el porqué de sus votos respecto de Ulloa: “En este caso, la razón por la que rechacé la remoción del ministro señor Ulloa obedece a que llegué a la convicción de que las pruebas y los elementos allegados en la audiencia llevada al efecto, ponderados en su mérito con el objeto de aplicar esta drástica sanción, no eran suficientes y no cumplían el estándar probatorio requerido, considerando la gravedad, proporción y trascendencia de la medida propuesta. Esta y no otra son los motivos y razones que justificaron mi voto”.

La versión de Ulloa y Vivanco

Los nuevos antecedentes fueron una sorpresa al interior de la Corte Suprema y lo mismo para Antonio Ulloa, quien comentó a La Tercera que no tenía antecedentes sobre gestiones realizadas en su favor.

“No me corresponde juzgar la intención, pero sí lamento la oportunidad con que se entrega este nuevo trascendido, justo el día previo a que se vote la acusación constitucional promovida en mi contra. El ministro señor Prado fue uno de los diez ministros que fueron del parecer de bajarme la sanción, por estimarla proporcional a las infracciones constatadas. En consecuencia, su voto posterior por no removerme es consecuente con esa decisión previa de atenuar la medida disciplinaria”, sostuvo el suspendido magistrado.

De la misma forma, agregó que “aún no se ha dictado la sentencia relativa al cuaderno de remoción. La prudencia nos indica que hay que esperar sea pública para conocer los fundamentos de los señores ministros para no removerme".

La exministra Vivanco, en tanto, también manifestó desconocer lo relacionado con el proceso de remoción del citado magistrado.

“Yo no tengo ningún contacto con la Corte Suprema hace más de un año y no tengo idea de quién puede haber tratado de hacer gestiones por Antonio Ulloa. A mí no me ha pedido nadie nada, no lo he hecho ni lo haría”, comentó a este medio.

En el mismo sentido, la exmagistrada agregó que junto a su abogado ignoran el contenido de la carpeta investigativa de la causa donde figura como imputada, pues hace más de cinco meses que no accede al contenido, debido a la reserva decretada por la fiscal a cargo.

Más sobre:Antonio UlloaÁngela VivancoArturo PradoCorte SupremaFiscalía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Matthei y Kast suben el tono contra el gobierno de Boric en recta final de campaña

Jara y Matthei cuestionan propuesta de Kast para expulsar migrantes y plantean que no es viable

Nuevo Código de Ética Judicial operará desde junio de 2026 y será de carácter “consultivo y orientador”

Netanyahu retoma ataques contra Gaza tras acusar a Hamas de violar acuerdo y simular el hallazgo de cuerpo de rehén

Sorpresiva rebaja de platas políticas pone en jaque créditos para campañas e irrita al Congreso

Mulet presidirá comisión de acusación contra Pardow y complica planes del gobierno

Lo más leído

1.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

2.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

3.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

4.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

5.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Servicios

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Mulet presidirá comisión de acusación contra Pardow y complica planes del gobierno
Chile

Mulet presidirá comisión de acusación contra Pardow y complica planes del gobierno

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Mulet por su rol en comisión revisora de AC contra Pardow: “No voy a hacer lo que hicieron conmigo cuando el gobierno actuó en represalia”

Ganancias de Enel Chile caen 21% entre enero y septiembre
Negocios

Ganancias de Enel Chile caen 21% entre enero y septiembre

Coca-Cola Andina aumenta sus ventas ante mejoras en Brasil, Chile y Paraguay

Banco Central mantiene la tasa de interés, dice que aún hay riesgos inflacionarios y no menciona las cuentas de la luz

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas
Tendencias

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

“Falta de preparación”: Sebastián Vegas se lanza contra los árbitros tras su expulsión en el duelo de Colo Colo y Limache
El Deportivo

“Falta de preparación”: Sebastián Vegas se lanza contra los árbitros tras su expulsión en el duelo de Colo Colo y Limache

El optimismo de Yanara Aedo tras la goleada de la Roja en la Liga de Naciones: “Vienen rivales directos y lo tenemos que ir a buscar”

La nueva plataforma que transmitirá la UFC en Latinoamérica desde el próximo año

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”
Cultura y entretención

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

Jaime Vadell, el último gran compañero de Héctor Noguera despide al actor: “Era un artista”

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina
Mundo

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina

Megaoperación contra Comando Vermelho deja al menos 64 muertos y se convierte en la más letal de Río de Janeiro

El huracán Melissa toca tierra como la tormenta más fuerte de la historia de Jamaica

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal