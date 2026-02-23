SUSCRÍBETE
    El rol del ex Reggaeton Boys Gyvens Laguerre en el crimen de empresario de Quinta Normal asesinado a tiros por sicario

    El cantante y su exsuegro fueron detenidos por haber coordinado el ataque armado a Jaime Solanes. "Es el puente que conduce finalmente a que se pueda cometer el sicariato”, indicó el fiscal Héctor Barros sobre la exfigura de TV.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En el 6° Juzgado de Garantía de Santiago, este lunes, a partir del mediodía, se desarrollará la audiencia de formalización de investigación en contra del cantante haitiano Gyvens Laguerre por su participación en el homicidio del empresario del plástico Jaime Solanes.

    La indagatoria es encabezada por fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador en la región del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, Héctor Barros, y se desarrolla en coordinación con el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS9 de Carabineros.

    Laguerre, conocido en la década pasada por su paso por el conjunto musical Reggaetón Boys y participación en programas de TV como el reality show Pelotón y Mekano, fue detenido la madrugada del viernes en un servicentro de Huechuraba.

    También fue detenido al día siguiente, en el Centro de Justicia de Santiago, su exsuegro, el abogado Miguel Ángel Cerda.

    Antes de la formalización, en un diálogo con la prensa en dependencias del OS9, en Santiago, el fiscal Barros explicó el rol del cantante en el crimen.

    “Intermedia entre la persona que necesita cometer el delito en este caso, que corresponde a Miguel Ángel Cerda, y respecto a la contratación del sicario. En el fondo, Gyvens es el puente que conduce finalmente a que se pueda cometer el sicariato”, indicó el persecutor.

    Barros explicó que el cantante, que actualmente se dedica a la administración de locales nocturnos, mientras se planificaba el crimen “permite todas las reuniones de coordinación en su domicilio y en otros lugares para llevar a cabo la comisión del hecho”.

    También jugó un rol un hombre de nombre Víctor que trabajaba como guardaespaldas de Gyvens Laguerre.

    “Es un sujeto venezolano que anda armado, que funciona y opera en el barrio Bellavista, o más bien operaba en el barrio Bellavista, y quien es finalmente el que consigue el disparador”, expuso Barros.

    El crimen del empresario de plásticos

    Cerca de las 11.15 horas del miércoles 26 de marzo de 2025, cuando llegaba en su camioneta Ford Ranger hasta la empresa de plásticos de la que era dueño, en el Pasaje Uno de Quinta Normal, Jaime Solanes, de 72 años, fue asesinado por un sicario.

    Entre 5 y 8 millones de pesos habrían sido pactados con el sicario como pago por parte de Gyvens Laguerre y Cerda para dar muerte al empresario.

    El sujeto lo estaba esperando y le dio dos tiros en la cabeza.

    En septiembre del año pasado se había detenido a un hombre de 28 años de nacionalidad venezolana, que se encontraba en situación migratoria irregular en el país y que actuó como conductor del tirador. Fue formalizado por homicidio calificado y quedó en prisión preventiva.

