Detienen a Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, por caso de sicariato de empresario en Quinta Normal

Gyvens Laguerre, el recordado vocalista de la banda Reggaeton Boys, fue detenido durante la madrugada de este viernes, luego de aparecer vinculado a una investigación por sicariato contra un empresario, ocurrido en la comuna de Quinta Normal.

Según trascendió, Laguerre fue detenido por personal del OS-9 de Carabineros de Chile en la vía pública, tras diligencias investigativas en torno al homicidio de un hombre de 72 años, ocurrido en marzo de 2025, en la referida comuna.

La víctima murió baleada cuando llegaba a su empresa de plásticos. Las primeras pericias señalaban que se trataba de un caso de sicariato.

Con todo, la detención del artista fue ampliada y se fijó su formalización para el próximo lunes 23 de febrero.

No es primera vez que Gyvens Laguerre enfrenta a la justicia chilena luego de volverse popular en el país hace 20 años, con su participación en programas de TV, como Mekano.

En 2018 estuvo investigado por su supuesta participación en fraudes informáticos, proceso investigativo que terminó suspendido.

Sin ir más lejos, en enero del año pasado, Carabineros lo detuvo durante una fiscalización vehicular en el centro de Santiago. En la instancia circulaba a bordo de un vehículo que contaba con encargo por robo y también con placas patentes adulteradas. También se le imputó el delito de porte de armas de fuego y munición, logrando la incautación de un armamento con su número de serie borrado.

Tras ser formalizado en ese momento, quedó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total.