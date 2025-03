Matan a empresario en Quinta Normal: le dispararon en la cabeza mientras estaba en su vehículo

Carabineros reportó el homicidio de un hombre de 72 años al que le dispararon en las afueras de su empresa en Quinta Normal, lugar al que concurrirá el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía para iniciar con la investigación.

Según información policial preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 11.15 horas, en el Pasaje Uno de la comuna mencionada, donde Jaime Solanes llegaba en su camioneta Ford Ranger hasta la empresa de plásticos de la que era dueño. En el momento que la víctima intentaba ingresar al lugar, testigos escucharon al menos cuatro disparos.

Algunas personas abrieron el portón de la empresa, tras lo cual encontraron al hombre gravemente herido e inconsciente. A la llegada de carabineros de la 22ª Comisaría de Quinta Normal y funcionarios del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), el sujeto fue revisado pero pese a los esfuerzos médicos, fue declarado fallecido a las 11.39 horas.

“No lo mataron por error, lo estaban esperando”

El movimiento No Más Víctimas condenó durante esta jornada el homicidio del empresario, quien fue abordado por sujetos desconocidos que le dispararon en al menos cuatro ocasiones. “El crimen enluta a una esposa y cuatro hijos, y refleja con crudeza la inseguridad que enfrentan miles de chilenos”, señalaron desde la organización.

“El Estado no puede seguir siendo un espectador. A este padre lo mataron con premeditación, frente a su familia. No fue un error, lo estaban esperando. No basta con lamentos. Exigimos justicia y acción inmediata”, advirtió José Miguel Rodríguez, vocero del movimiento.

Según cifras levantadas por No Más Víctimas a partir de los datos oficiales de Carabineros, los homicidios aumentaron un 25% en la última semana y los robos con fuerza crecieron más de un 9% solo en el último mes. En total, ya se han registrado más de 32 mil robos en lo que va del año, casi mil más que el mismo período de 2024.