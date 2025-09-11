SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen a sujeto involucrado en el asesinato de empresario en Quinta Normal

El detenido corresponde a un hombre de 28 años de nacionalidad venezolana, con situación migratoria irregular en el país.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Imagen referencial.

Durante la noche del miércoles fue detenido un sujeto, el cual estaría involucrado en el asesinato de un empresario ocurrido en la comuna de Quinta Normal en marzo de este año.

El detenido, corresponde a un hombre de 28 años de nacionalidad venezolana, quien se encontraba en situación migratoria irregular en el país y que fue capturado por personal policial mientras se encontraba en su domicilio en la comuna de Lo Espejo.

De acuerdo a lo que detalló el fiscal coordinador ECOH, Héctor Barros, “la detención se logra por un trabajo que hace básicamente el OS9 de ubicarlo concretamente en Estación Central y luego de eso se procedió a dar cumplimiento a las órdenes tanto de detención como de entrada y registro para efecto de lograr esta detención”

Por su parte el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que “se trabajó permanentemente con el Ministerio Público y hoy día se logró la detención”, añadiendo que “me corresponde felicitar al Departamento del OS9 porque una vez más pusieron toda su experiencia y tomaron el tiempo que corresponde y los detuvieron y van a seguir poniendo toda su experiencia en ese aspecto”.

El asesinato del empresario de 72 años ocurrió el pasado 26 de marzo, cuando la víctima, Jaime Solanes, llegaba en su camioneta Ford Ranger hasta la empresa de plásticos de la que era dueño, ocasión en que fue atacado por desconocidos.

