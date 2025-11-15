Elecciones: 26 mil militares se encuentran desplegados para resguardar locales de votación en todo el país

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano informó que todos los locales de votación del país encuentran desde ayer bajo control de las Fuerzas Armadas, a pocas horas de que se desarrollen las elecciones.

Según detalló, en total serán 26 mil funcionarios los encargados de la custodia y operación de los 3.379 locales habilitados, en coordinación permanente con Carabineros, que se mantendrán fuera de los recintos.

A este operativo se suma un componente clave: el trabajo de 4.435 voluntarios, principalmente de la Defensa Civil y la Cruz Roja, quienes colaborarán en labores de asistencia y apoyo logístico durante la jornada electoral.

“Tenemos una tradición extensa en la organización de elecciones, por lo que esperamos que todo transcurra con tranquilidad y con la confianza que implica estar resguardados por las Fuerzas Armadas y de Orden”, sostuvo, señaló Delpiano.

El despliegue se mantendrá activo hasta el cierre de mesas y posterior traslado del material electoral.