Emergencia química en Hospital de Carabineros tras derrame de fenol

Una emergencia química se registró durante la madrugada de este jueves en el Hospital de Carabineros en la comuna de Ñuñoa.

Los hechos se registraron en horas de la madrugada, tras un derrame de fenol en uno de los laboratorio del recinto asistencial.

Hasta el lugar se trasladó personal de la unidad Hazmat de Bomberos para trabajar en la emergencia.

Según explicó el Capitán Felipe Ulloa de la prefectura Santiago Oriente, “se activó el protocolo correspondiente al manejo de sustancias químicas al interior de un recinto cerrado, tomando contacto con bomberos quienes se trasladaron al hospital de Carabineros, evaluaron la situación y activaron el protocolo respectivo. Lograron poder limpiar este derrame que existió al interior de un área determinada”.

A raíz del hecho no se registraron personas lesionadas, ni tampoco se debió evacuar a pacientes.

“No hubo civiles ni funcionarios que fueron evacuados, tampoco personas lesionadas, solamente se trató de un derrame de una sustancia que necesita de cuidado especial para su manejo”, añadió.