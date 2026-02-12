SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Emergencia química en Hospital de Carabineros tras derrame de fenol

    Personal de Bomberos llegó hasta el lugar con el fin de controlar la emergencia. A raíz del hecho no se registraron personas lesionadas, ni tampoco se debió evacuar a pacientes.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Hospital de Carabineros.

    Una emergencia química se registró durante la madrugada de este jueves en el Hospital de Carabineros en la comuna de Ñuñoa.

    Los hechos se registraron en horas de la madrugada, tras un derrame de fenol en uno de los laboratorio del recinto asistencial.

    Hasta el lugar se trasladó personal de la unidad Hazmat de Bomberos para trabajar en la emergencia.

    Según explicó el Capitán Felipe Ulloa de la prefectura Santiago Oriente, “se activó el protocolo correspondiente al manejo de sustancias químicas al interior de un recinto cerrado, tomando contacto con bomberos quienes se trasladaron al hospital de Carabineros, evaluaron la situación y activaron el protocolo respectivo. Lograron poder limpiar este derrame que existió al interior de un área determinada”.

    A raíz del hecho no se registraron personas lesionadas, ni tampoco se debió evacuar a pacientes.

    “No hubo civiles ni funcionarios que fueron evacuados, tampoco personas lesionadas, solamente se trató de un derrame de una sustancia que necesita de cuidado especial para su manejo”, añadió.

    Más sobre:Hospital de CarabinerosEmergencia QuímicaBomberosFenol

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Rusia afirma que Macron busca un diálogo con Moscú para “entrometerse” en las negociaciones sobre Ucrania

    Qué se sabe de Jesse Van Rootselaar, la presunta autora del tiroteo que terminó con al menos 9 muertos en Canadá

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Zelenski reclama una “fecha específica” para el ingreso de Kiev a la Unión Europea e insiste en 2027 como límite

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Lo más leído

    1.
    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    2.
    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    3.
    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    4.
    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    5.
    Corte de Valparaíso congela intento de Contraloría por acceder a datos médicos sensibles de pacientes trans

    Corte de Valparaíso congela intento de Contraloría por acceder a datos médicos sensibles de pacientes trans

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Emergencia química en Hospital de Carabineros tras derrame de fenol
    Chile

    Emergencia química en Hospital de Carabineros tras derrame de fenol

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Avioneta que combatía incendios para Conaf aterriza de emergencia en cercanías del aeródromo de Cauquenes

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones
    Negocios

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones

    Las dudas de los emisores ante marcha blanca del sistema de pago con tarjetas en el transporte público

    OPA por Blanco y Negro: bloques de Mosa y Vial vuelven a enfrentarse tras resolución del SII

    Qué se sabe de Jesse Van Rootselaar, la presunta autora del tiroteo que terminó con al menos 9 muertos en Canadá
    Tendencias

    Qué se sabe de Jesse Van Rootselaar, la presunta autora del tiroteo que terminó con al menos 9 muertos en Canadá

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    El accidentado debut de Lautaro Pastrán por Colo Colo
    El Deportivo

    El accidentado debut de Lautaro Pastrán por Colo Colo

    Felipe Loyola revela las razones por las que fichó en el Pisa: “Todos en Chile me aconsejaron que viniera”

    El jugador que acorrala a Unión La Calera y justifica la denuncia de Everton al Tribunal de Disciplina

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    The Alive! entre olas y canciones en Pichilemu: “Este lugar es de mis favoritos para grabar, sino el que más”
    Cultura y entretención

    The Alive! entre olas y canciones en Pichilemu: “Este lugar es de mis favoritos para grabar, sino el que más”

    James Van Der Beek: cómo Dawson’s Creek cambió su vida y su denuncia de abuso que impactó en la industria

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek

    Rusia afirma que Macron busca un diálogo con Moscú para “entrometerse” en las negociaciones sobre Ucrania
    Mundo

    Rusia afirma que Macron busca un diálogo con Moscú para “entrometerse” en las negociaciones sobre Ucrania

    Zelenski reclama una “fecha específica” para el ingreso de Kiev a la Unión Europea e insiste en 2027 como límite

    Estados Unidos y México incautan de varias toneladas de cocaína en un operativo conjunto en aguas del Pacífico

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó