Emiten aviso meteorológico para cuatro regiones del país por heladas “normales a moderadas”

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico para cuatro regiones del país producto del pronóstico climático para los próximos días y las heladas que tendrán lugar luego de las lluvias.

De acuerdo al pronóstico vigente, para este jueves y viernes hay prevista la ocurrencia de lluvias en la zona centro y sur del país, donde se espera la caída de agua, aguanieve e incluso nieve, en específico, en sectores cordilleranos de la Región Metropolitana.

Esto acarreará bajas en las temperaturas para los días posteriores al frente de mal tiempo.

Debido a lo anterior, desde la DMC se emitió un aviso meteorológico para las regiones de Coquimbo (precordillera y valles precordilleranos), Metropolitana (valle), de O’Higgins (valle) y Maule (precordillera) , las que se verán más afectadas por el descenso en los termómetros.

La alerta estará vigente desde la madrugada del sábado, hasta la mañana de la misma jornada, producto de la formación de hielo.

De acuerdo al organismo, en la zona precordillera y valles precordilleranos de la Región de Coquimbo, las temperaturas mínimas irán desde los -3°C y -1°C.

En la Región Metropolitana, en la zona del valle, se espera que las temperaturas mínimas oscilen entre -4°C y -2°C.

Para la Región de O’Higgins, los valles declinarán sus mínimas entre -4°C y -2°C.

En tanto, para la Región del Maule, en la zona precordillerana se prevén mínimas que irán entre -4°C y los -2°C.

Cierre acceso Cerro El Carbón

Con todo, en medio de los anuncios de medidas preventivas producto del frente de mal tiempo, desde Parquemet, informaron que se cerró de manera preventiva el acceso al trekking del Cerro El Carbón, en la comuna de Vitacura.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la red de parques, donde sostuvieron que la medida se adoptó con la finalidad de resguardar la salud de los posibles visitantes.

La publicación no especificó hasta cuándo se mantendrá el cierre y solicitaron a los visitantes estar atentos a sus redes sociales para futuras actualizaciones.