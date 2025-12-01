VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Empleado de la empresa participó: indagan sustracción de sacos con $1.200 millones de sucursal de Prosegur en Concepción

    "Ya hay un despliegue por parte de la Policía de Investigaciones que esperamos que dé una pronta respuesta”, destacó Paulina Stuardo, seremi de Seguridad Pública del Biobío.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Brigada Investigadora de Robos Concepción de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra desarrollando diversas diligencias para ubicar a los responsables de la sustracción de cuatro bolsas con remesas de dinero en efectivo desde una sucursal de Prosegur en la capital del Biobío.

    Este lunes, Paulina Stuardo, secretaria regional ministerial (seremi) de Seguridad Pública, entregó detalles de los avances preliminares en la indagatoria.

    “Está identificado el número de participantes, hay un vehículo que estaba involucrado, que fue encontrado, que estaba denunciado por robo desde la Región de Coquimbo, y ya hay un despliegue por parte de la Policía de Investigaciones que esperamos que dé una pronta respuesta”, señaló.

    La empresa está ubicada en Juan Martínez de Rozas, en pleno centro de Concepción. Desde un segundo piso de la sucursal, el empleado habría arrojado los sacos con el dinero. Al sonar una alarma, el sujeto abandonó el edificio y escapó en un furgón junto a tres personas. El vehículo, con encargo por robo, posteriormente fue encontrado quemado.

    “Uno de los participantes, bien sabido ya, es funcionario de esta empresa y se van a hacer todos los procesos investigativos correspondientes con las órdenes determinadas por la Fiscalía”, indicó la seremi.

    Se está haciendo el levantamiento de los registros audiovisuales y el procedimiento sigue en desarrollo.

    “Obviamente esperamos poder dar con las respuestas a la ciudadanía de este hurto, con una caracterización particular, en que no hubo ni intimidación ni violencia en la sustracción de este dinero”, sostuvo.

    El subprefecto Christian Irribarra, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Concepción de la PDI, precisó que se indaga el caso como un “hurto agravado”.

    Irribarra confirmó que el monto sustraído corresponde a $1.200 millones.

    “Se logró establecer efectivamente cómo ocurrieron los hechos, la dinámica, donde se corrobora que efectivamente uno de los empleados fue el funcionario que sustrajo un monto elevado de dinero y posteriormente huyó con él a bordo de un furgón que lo esperaba en el exterior de la misma empresa. Y que posteriormente este mismo furgón en el centro de Concepción fue siniestrado”, detalló.

    El subprefecto indicó que fue este empleado el que “vulnera algunos protocolos de seguridad que mantiene la empresa y el mismo fue quien arrojó finalmente el dinero hacia el exterior”.

