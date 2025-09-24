SUSCRÍBETE
Nacional

En Argentina recuperan obra que había sido robada al excónsul chileno Fernando Schmidt

La obra había sido sustraída en septiembre de 2023 en la Región de Valparaíso.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Imagen referencial.

En Argentina recuperaron una obra de arte que había sido robada al exsubsecretario de Relaciones Exteriores y exembajador chileno Fernando Schmidt, desde su domicilio en San Antonio, en la Región de Valparaíso.

Los hechos se registraron en septiembre de 2023, cuando un grupo de delincuentes ingresaron a la vivienda de Schmidt, desde donde sustrajeron diversas especies, entre ellas, la obra “Establo con ovejas”, del artista alemán Albert Heinrich Brendel, que data del siglo XIX.

Posteriormente, en mayo de este año, luego de que surgiera una pista sobre la ubicación de la obra, la PDI realizó el encargo de la pieza a través de Interpol a su par en Buenos Aires.

Según detalló el comisario Edgardo Rodriguez de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma), “Los detectives de Bridesma efectúan un monitoreo constante de diversas fuentes de información, con el fin de poder ubicar objetos que hayan sido sustraídos. En este contexto, pudimos observar que existía una obra muy similar a la que había sido sustraída en la comuna de San Antonio en el año 2023, por lo que levantamos las alertas pertinentes y efectuamos los encargos correspondientes”.

Tras esto, es que el caso fue derivado a la Policía Federal Argentina, que el pasado 20 de septiembre, en el marco de un operativo logró recuperar la obra y detener al receptor de esta, quien fue puesto a disposición de los tribunales del país.

De acuerdo a lo que explicó la PDI, “actualmente nos encontramos realizando las gestiones necesarias para que se pueda ejecutar la restitución de esta obra a su legítimo propietario”.

