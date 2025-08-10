En operativo por drogas: PDI encuentra arma robada de la policía argentina

En medio de operativos por tráfico de drogas, detectives de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Centro encontraron un arma perteneciente a la Policía Federal de Argentina, que mantenía encargo por robo.

La Brigada Antinarcóticos Metropolitana realizó el hallazgo, corroborando el origen del armamento a través del sistema internacional coordinado entre las policías.

Además de ese implemento, en el operativo se incautaron ocho armas de fuego, más de mil cartuchos, un chaleco antibalas, 17 celulares y un vehículo junto a joyas de oro macizo que eran utilizadas por integrantes de la banda delictual.

En ese procedimiento se detuvo a ocho personas.

En otro de los operativos, la Brigada Antinarcóticos Sur detuvo a siete individuos, además encontró un fusil y 238 kilos de droga, distribuidas entre cocaína base, clorhidrato de cocaína y cannabis, además de un fusil semiautomático.

En total, los policías lograron la desarticulación de dos asociaciones criminales que operaban en el sector sur y occidente de Santiago.

Se detuvo a un total de 15 personas, todas de nacionalidad chilena y con amplio prontuario policial por delitos como tráfico de drogas, homicidio, hurto y cuasidelito de lesiones.

El Prefecto José Contreras, de la Prefectura Crimen Organizado Centro, resaltó que en ambos operativos “se percibe un alto poder de fuego que impacta directamente en las poblaciones más vulnerables, afectando a las personas con la violencia extrema que usan las asociaciones para intimidar en los territorios que operan”.