En prisión preventiva queda imputado por dos homicidios en Conchalí y Colina

Por una serie de graves delitos -dos homicidios y un doble homicidio frustrado- un hombre fue puesto en prisión preventiva esta jornada.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Roberto Garrido informó que el primer delito por el que se le investiga es por el homicidio calificado de una mujer de 62 años. El 11 de agosto de este año, el imputado habría disparado en múltiples ocasiones contra la adulta mayor, que se encontraba en el antejardín de su domicilio.

El persecutor explicó que a juicio del Ministerio Público se configura el delito de homicidio calificado porque éste “habría sido motivado por rencillas anteriores y también fue cometido con alevosía, esto es, actuando sobreseguro, con la víctima desprovista de todo medio de defensa”.

Adicionalmente, al imputado de nacionalidad chilena se le investiga por otros crímenes perpetrados en Colina. El Ministerio Público expuso que en la medianoche del pasado 6 de septiembre, el imputado -en compañía de otros sujetos no identificados- percutó varios disparos contra dos hermanos. Uno de ellos, de 16 años se mantuvo en riesgo vital en los días siguientes al ataque.

Luego de este ataque armado, el imputado habría atacado en la misma comuna a una tercera víctima, que falleció durante su traslado a un centro asistencial.

“El tribunal dio por acreditado un delito de homicidio calificado, dos delitos homicidios frustrados y un delito de homicidio consumado, donde al imputado le cabe la participación de autor”, especificó el fiscal. El acusado permanecerá en prisión preventiva al menos por 180 días, el plazo que el tribunal estableció para la investigación.