Encarcelan a pareja por secuestro y agresión a un hombre en Quilleco: en el domicilio se hallaron armas y drogas

Un exitoso operativo conjunto entre equipos del OS-7 de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió la detención de dos personas en Quilleco, Región del Biobío, por el delito de secuestro.

El hecho denunciado se habría desarrollado el pasado 17 de noviembre en una vivienda de los imputados. Esa jornada, la víctima habría sido amenazada por uno de los detenidos con un arma cortante para que hiciera ingreso al domicilio.

En el lugar habría recibido golpes de puño y con objetos contundentes por parte del agresor y varias mujeres, entre ellas la pareja del imputado.

“En un momento de descuido de sus captores, esta persona logra zafar y en el transcurso de la madrugada concurre hasta Carabineros de Chile donde da cuenta la situación, quienes informan al Ministerio Público y solicitan a la BIPE Antisecuestros de Los Ángeles, de la Policía de Investigaciones, las diligencias investigativas para aclarar este delito”, explicó el prefecto Patricio Rojas, jefe de la Prefectura Provincial del Bío Bío.

PDI

Gracias a declaraciones de testigos, reconocimiento fotográfico, revisión de cámaras cercanas y evaluaciones de las lesiones, se logró identificar a los agresores.

Por otro lado, al caso también se sumó un equipo del OS-7 de Carabineros, que estaba desarrollando una investigación paralela del domicilio por denuncias de tráfico de drogas.

Así, ambas policías realizaron un operativo conjunto que permitió la detención de los sujetos y la recuperación de diversas especies y objetos vinculados a los delitos mencionados.

La PDI, por su parte, recuperó el lazo utilizado para amarrar a la víctima, diversos teléfonos celulares (entre ellos el de la víctima), un proyectil no percutado aparentemente de caza mayor, un cartucho de escopeta calibre 12 y parte de la vestimenta del hombre agredido.

Carabineros, por otro lado, incautó 40 gramos de pasta base de cocaína, además de $1.207.000 en efectivo. En el lugar también incautó diverso armamento: una pistola a fogueo marca Bruni modelo 92 calibre 9 mm, un revólver calibre 22 sin marca ni modelo, siete cartuchos a fogueo calibre 9 mm sin percutir y tres cartuchos calibre 22 marca Orbea.

Los detenidos, según informó el comandante de Carabineros de Los Ángeles, Esteban Rodríguez, el hombre detenido presentaba antecedentes policiales previos.