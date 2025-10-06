Encuentran cadáver de un hombre en relleno sanitario de Copiapó

Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Fiscalía ECOH se encuentran investigando el hallazgo de un cadáver en el relleno sanitario municipal de Copiapó, en la Región de Atacama.

El cuerpo fue encontrado la madrugada de este lunes, y de acuerdo a los primeros antecedentes obtenidos por los equipos especializados, se determinó que se trata de un hombre adulto de nacionalidad paraguaya.

El fiscal de la Unidad SACFI-ECOH, Pedro Pablo Orellana, ordenó a Carabineros aislar el sitio del suceso, además determinó la concurrencia de la Brigada de Homicidios.

“Una vez en el lugar pudimos verificar que se trataba del cuerpo de un hombre adulto que se encontraba entre los escombros propios de este relleno sanitario" , sostuvo.

Las causas de muerte aun no han sido determinadas. Se espera que el Servicio Médico Legal lleve a cabo las diligencias que permitan conocer ese antecedente.

Asimismo, se busca precisar las circunstancia que llevaron a encontrar el cuerpo en el vertedero, puesto que se desconoce si éste fue trasladado por un camión recolector o dejado en este sector por otro vehículo.

Desde Fiscalía no descartan ninguna hipótesis, y aseguran que todo lo relacionado con el caso es materia de investigación.