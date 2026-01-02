Encuentran cuerpo de joven desaparecido tras accidente acuático en Puerto Varas

Durante esta tarde fue encontrado el cuerpo del joven de 19 años que se encontraba desaparecido desde el jueves, después de caer al Lago Llanquihue, en el sector de Ensenada, comuna de Puerto Varas, cuando practicaba Stand Up Paddle en compañía de su hermano de 11 años.

De esta forma, culminó un intenso operativo para dar con el paradero de Paolo Millalonco Díaz, desplegado por equipos marítimos, terrestres y aéreos, a cargo de la Policía Marítima y personal de la Armada.

Según información de esta última institución, el hallazgo se produjo alrededor de las 15.30 horas, focalizándose el cuerpo a unos 30 metros de profundidad y a una distancia aproximada de 100 metros de la orilla.

El adolescente había caído a las aguas cerca de las 18.20 del jueves, luego del volcamiento de una tabla de Stand Up Paddle (SUP) en la que se desplazaba junto a su hermano menor, en un área que no estaba habilitada para realizar actividades acuáticas y en medio de condiciones climáticas adversas y fuerte oleaje.

En ese momento, la emergencia fue alertada a la Capitanía de Puerto de Puerto Varas, con lo que se logró el rescate del menor de edad, quien fue salvado sin riesgo vital.

Sin embargo, su hermano de 19 años no pudo ser ubicado en el lugar del accidente, por lo que se inició un operativo de mayor despliegue en el que intervinieron efectivos de la Policía Marítima por vía terrestre, junto con la Armada con una unidad marítima y un helicóptero naval.

En la búsqueda también participaron buzos especialistas de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, además de equipos de Bomberos, Carabineros y voluntarios del Bote Salvavidas de la ciudad, quienes trabajaron de manera conjunta para cubrir distintos puntos del área del suceso.