Despliegan amplio operativo por joven desaparecido tras accidente acuático en Puerto Varas

Un intenso operativo de búsqueda mantiene en desarrollo la Armada para hallar a un joven de 19 años que permanece desaparecido en la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos, luego de un accidente ocurrido mientras practicaba una actividad recreativa en las aguas del lago Llanquihue.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la autoridad marítima, la Capitanía de Puerto de Puerto Varas fue alertada del hecho tras recibir un llamado al número de emergencias marítimas 137, notificando que dos personas que se desplazaban sobre una tabla de stand up paddle habían caído al agua en el sector de Onces Bellavista, en la localidad de Ensenada.

Debido a aquello, se inició un procedimiento de emergencia, lo que permitió el rescate de uno de los ocupantes de la tabla, un menor de edad, de 11 años, quien fue salvado sin riesgo vital.

Capitanía de Puerto de Puerto Varas, desplegó medios aéreos y marítimos, junto con el apoyo de Carabineros, para dar con el paradero de un joven de 19 años desaparecido tras el volcamiento de una tabla de Stand Up Paddle en el sector Onces Bellavista, Ensenada.

Sin embargo, el segundo afectado, un joven de 19 años, no pudo ser ubicado en el lugar, por lo que se inició un operativo de rebusca de mayor despliegue, disponiendo de la Policía Marítima por vía terrestre, mediante vehículos policiales, además del zarpe de una unidad marítima y el envío de un helicóptero naval para apoyar las labores aéreas en la zona donde se produjo el accidente.

En el operativo participan además buzos especialistas de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, junto a equipos de Bomberos, Carabineros y voluntarios del Bote Salvavidas de Puerto Montt, quienes trabajan de manera conjunta para cubrir distintos puntos del área.

Desde la Capitanía de Puerto de Puerto Varas se reiteró el llamado a la comunidad a extremar las medidas de seguridad al realizar actividades recreativas en el borde costero.