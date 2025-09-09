Encuentran cuerpo sin vida en ribera del río Mapocho: GOPE realizó procedimiento en el lugar

La Policía de Investigaciones (PDI) informó del hallazgo de un cuerpo en la ribera del río Mapocho a la altura del puente del Arzobispo, en la comuna de Providencia.

Según la información entregada por Carabineros, quienes recibieron el aviso por parte de un transeúnte, el procedimiento se desarrolló posterior a las 11.40 horas, cuando personal de la 19ª Comisaría Providencia constató que se encontraba tendido el cuerpo de una persona sin vida en la ribera del río.

Por instrucción del Ministerio Público, llegó al lugar del hallazgo el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros para realizar el rescate y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal (SML).

Fue el subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, quien detalló que el cuerpo presentaba “algunas lesiones contusas en la cabeza y, tras el primer examen realizado, se estima una data de muerte de unas tres a cinco horas, pudiendo establecer como una posible causa de muerte el traumatismo, lo cual va a ser verificado por el Servicio Médico Legal por medio de la respectiva autopsia".

“Al momento, las lesiones que presenta el cuerpo corresponderían a lesiones producto de una caída o por el mismo arrastre. No obstante, hay que esperar los resultados de la autopsia de rigor. Se está trabajando con los peritos del Laboratorio de Criminalística Central, a fin de levantar sus impresiones dactilares y poder identificar el cuerpo", añadió.

El subprefecto indicó que “se está haciendo un trabajo con otras unidades de la PDI, específicamente, con la Brigada de Búsqueda de Personas, a fin de establecer si existe alguna denuncia por presunta desgracia, que diga relación con este hallazgo”.