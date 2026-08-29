Entre la nieve y las compras: el boom 2.0 de turistas brasileños en Chile

Thiago e Isabella son una pareja brasileña de Bello Horizonte que por estos días se encuentra de vacaciones en Chile, país al que, reconocen, les gusta particularmente por su nieve. “Vinimos a esquiar el fin de semana e iremos a una viña. Compramos chocolates y vinos”, dicen desde pleno Costanera Center, donde, en una dinámica similar a la de ellos, es posible ver a muchos de sus compatriotas. Si hace poco eran turistas argentinos los que se veían en masa paseándose por malls chilenos y lugares atractivos, poco a poco los brasileños comienzan a tomar ese relevo.

Y es que el hecho de que turistas de ese país aterricen en Chile durante el invierno no es una novedad. Sin embargo, sí lo es el fenómeno acaecido durante este 2026, con un llamativo incremento, motivado principalmente por la temporada de nieve, pero además por el tipo de cambio, que actualmente favorece al turista brasileño, pudiendo comprar con cada real casi 10% más de pesos chilenos que al inicio de 2026, y precios más baratos -para ellos- que en 2025.

Ese tipo de circunstancias son las que se ven reflejadas en cifras de la PDI y la Subsecretaría de Turismo: más de 150 mil turistas brasileños ingresaron al país durante julio de 2026, lo que representa un 6,9% más que el mismo mes de 2025, cuando fueron 139.650. Los visitantes de ese país corresponden al 40% del total de extranjeros que ingresaron al país durante el séptimo mes del año.

Muchos turistas brasileños eligen Providencia como punto neurálgico.

Esta masiva llegada de turistas provenientes de Brasil se aprecia particularmente en Providencia, sobre todo en los alrededores del Costanera Center, de Cenco Malls, desde donde señalan que la presencia de brasileños “se viene consolidando desde la recuperación del turismo internacional posterior a la pandemia, con un patrón estacional muy claro asociado a las vacaciones de invierno en Brasil”.

En cuanto a preferencias, en la compañía dicen ver un consumo “bastante definido”: hay una fuerte demanda por vestuario y calzado deportivo de marcas internacionales, también por vinos, perfumería y cosmética, y por productos icónicos chilenos que funcionan como regalo o souvenir, como por ejemplo los chocolates”.

Pero las compras no lo son todo. Dominique Rudloff, gerenta general de Valle Nevado, señala que fue a partir de julio cuando comenzaron a ver un aumento más marcado de turistas de ese país. “Brasil es hoy uno de nuestros principales mercados internacionales, principalmente desde Sao Paulo, Río de Janeiro y Porto Alegre”. En tal sentido, Rudloff argumenta que la tendencia de crecimiento de brasileños en los centros de esquí ha sido sostenida año a año. “Entre los visitantes, un 30% son extranjeros y, de ellos, cerca de dos tercios provienen de Brasil. En nuestros hoteles representan alrededor del 60% de los huéspedes”, dice.

Valle Nevado.

Kelly, quien vino a pasar las vacaciones de invierno a Chile junto a su familia, refrenda esto: “Vinimos a pasear, a conocer y el domingo (mañana) vamos a la nieve. Por ahora vinimos al shopping a ver tecnología, y ya estuvimos en la casa de Pablo Neruda en Isla Negra”, cuenta.

Ocurre que Santiago ofrece ese doble atractivo: nieve cerca, además de una buena oferta para compras. “El visitante brasileño ha ganado peso dentro del turismo, parte de eso se explica por una mejor conectividad aérea, por el posicionamiento de Santiago como destino de invierno y por una propuesta de ciudad que combina nieve, gastronomía, viñas y comercio en pocos kilómetros”, indican en Cenco Malls.

Pero el trabajo para visibilizar las bondades chilenas también ha corrido por cuenta desde este lado de la frontera. Juan Agustín Rodríguez, gerente general de La Parva, revela que “durante el verano estuvimos en Sao Paulo promocionando la nieve chilena y vimos un interés creciente”, coincidiendo en que Brasil es una fuente de turistas cada vez más relevante para la montaña chilena. “Los principales mercados son Sao Paulo y Río de Janeiro, lo que nos abre una oportunidad para seguir posicionando a La Parva entre los destinos preferidos por los brasileños”, señala.

Ya en la montaña, desde Valle Nevado, Rudloff revela que tienen desde visitantes brasileños que suben por el día a huéspedes que se quedan en sus hoteles con una estadía promedio de cuatro noches. “La nieve es el principal atractivo, además del vino y la gastronomía”, establece.

Fenómeno “push-pull”

Mario Herrera, director de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la U. de Talca, conoce el fenómeno. Acorde a su mirada, el aumento de los turistas brasileños se explica por un concepto que se conoce como push-pull. “Es decir, la búsqueda de nuevos destinos y oportunidades por parte de visitantes extranjeros (push) y las características especiales de la geografía chilena que lo hacen un destino atractivo (pull)”, explica, sumando que los brasileños están desplazando los destinos internos por los latinoamericanos, y Chile particularmente, “por la variedad de destinos, experiencias y alternativas que ofrece”.

En eso coincide Jorge Fábrega, sociólogo y docente investigador de la Facultad de Gobierno de la U. del Desarrollo. El académico comparte en que el gran atractivo de Chile para los brasileños está en “la nieve, además de infraestructura de primer nivel internacional, con buenos sistemas de comunicación, traslados y facilidades de pago, entre otros”.

Imagen referencial.

En esa línea, desde la U. de Talca Herrera explica que mientras más personas viajan a un determinado destino, más interesante se vuelve. Ese fenómeno es conocido como “sesgo de grupo”. “En palabras simples, si los brasileños ven a múltiples compatriotas yendo a un mismo destino, es porque probablemente sea atractivo. Este tipo de efectos funcionan como bola de nieve y es, en parte, lo que explica el aumento sostenido en el tiempo”.

Y aporta un dato: “Los visitantes brasileños que vienen a Chile tienen un perfil bastante específico, personas de entre 25 y 44 años, de clase media y media alta. De ahí que el gasto sea mayor que visitantes de otras nacionalidades”.