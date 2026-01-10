SUSCRÍBETE POR $1100
    Envían a prisión preventiva a sujeto que prendió fuego a hombre en situación de calle en San Bernardo

    El sujeto de 33 años mantiene antecedentes previos por robo en lugar no habitado y porte de arma de fuego.

    Rodrigo Gómez S.
    Sujeto detenido por rociar combustible a persona en situación de calle en San Bernardo.

    Este viernes se concretó la formalización en contra de un sujeto que roció con combustible y prendió fuego a un hombre de 42 años en situación de calle, en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana. El hombre fue enviado a prisión preventiva.

    Cabe recordar que el pasado miércoles se viralizó el registro de cámaras de seguridad del sector de Balmaceda con Padre Hurtado de la referida comuna de la zona sur de Santiago, donde se observa como un grupo de al menos tres individuos agreden a otra persona, para luego uno de ellos rociarlo con líquido acelerante y prenderle fuego.

    Luego de la cobarde agresión, el indigente terminó con graves quemaduras y debió ser internado de urgencia en el Hospital El Pino, donde se mantenía con más del 90 % de su cuerpo quemado, en condición de riesgo vital.

    Tras las diligencias policiales, durante esta jornada se logró la captura de un hombre de 33 años, por parte del OS-9 de Carabineros, tras las instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

    Imágenes de cámaras de seguridad al interior de un bus del sistema RED, captan al delincuente subiendo a la máquina portando la botella con el acelerante.

    Hoy fue formalizado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por el delito de homicidio frustrado, lo que podría recalificarse de acuerdo a la evolución de la víctima, debido a su gravedad.

    El tribunal accedió a la máxima medida cautelar en contra del agresor, fijando un plazo de 105 días para realizar la investigación en contra del detenido, quien ya mantenía antecedentes penales por robo en lugar no habitado y porte de arma de fuego.

