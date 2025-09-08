¿Era la suya? Diputado Palma asegura que encontró a sujetos vendiendo en la calle una TV igual a la que le robaron

El diputado Hernán Palma dio a conocer un robo que afectó a su propiedad en Peñalolén la noche de este domingo.

Según relató el congresista independiente, al llegar a su hogar a eso de las 22.00 horas descubrió que desconocidos ingresaron a su domicilio y se llevaron el automóvil de su pareja y otras especies de valor como instrumentos musicales y electrodomésticos.

La situación fue denunciada por el diputado a personal de Carabineros.

Tras lo ocurrido, este lunes el diputado publicó en redes sociales un video en el que muestra a sujetos en la calle con un televisor que, según afirmó, tenía las mismas características que un aparato que robaron en su casa.

“Es realmente increíble lo que me ha tocado vivir. Ayer, al regresar de mis actividades en el territorio, fui víctima de un robo. Y hoy, a tan solo unas horas de ese lamentable hecho, mientras me dirigía a mi trabajo, me encontré con dos sujetos en la vía pública vendiendo un televisor de 70 pulgadas, exactamente igual al que me fue sustraído”, aseguró el legislador y médico de profesión en un mensaje que acompaña el video.

Palma explicó que detuvo su vehículo para comunicarse con Seguridad Ciudadana y Carabineros y explicar lo que vio.

“Se comprometieron a hacer lo posible por dar con ellos. La situación que estamos viviendo es preocupante. No se trata solo de mi caso, sino del nivel de inseguridad que afecta a tantos ciudadanos día a día”, comentó el legislador oficialista.