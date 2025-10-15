Error en cuentas de luz: Pardow evita referirse a responsabilidad política y descarta renunciar

El ministro de Energía, Diego Pardow, abordó la anunciada acusación constitucional en su contra por parte de los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), a la que se sumó el Partido Republicano y descartó renunciar a su cargo.

Sus declaraciones se dieron tras de su comparecencia ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, luego de que ayer se revelara, que por un error de cálculo, las cuentas del suministro eléctrico bajarían a nivel nacional desde enero próximo, lo que motivó la arremetida de la oposición.

Luego de asistir a la instancia parlamentaria, Pardow señaló que “entiendo que van a haber más sesiones, porque hay preguntas que seguiremos contestando”.

Consultado por la posibilidad de renunciar al cargo y así asumir la llamada “responsabilidad política”, el secretario de Estado afirmó que “es muy importante que cada parte de nuestra democracia cumpla el rol que le corresponda”.

“Yo soy muy respetuoso de las facultades de fiscalización que le corresponden a la Cámara de Diputados, por eso estoy aquí hoy y he venido en todas las oportunidades que he sido citado”, señaló Pardow por la acusación constitucional que se anunció en su contra.

“No me corresponde pronunciarme sobre el mérito de las distintas herramientas de fiscalización que tiene la Cámara. Sí quisiera señalar que nosotros, como Poder Ejecutivo, estamos enfocados en implementar lo antes posible este cambio metodológico que permita que efectivamente en enero bajen las cuentas de la luz de los hogares y se corrija esta sobreestimación que ocurrió respecto de las diferencias de facturas“, señaló Pardow.