OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Nacional

    Espacio Público: Financiamiento público para campañas parlamentarias representa casi el 70% del total

    El centro de estudios reactiva Lupa electoral, dando cuenta sobre las diferencias entre los aportes de las diferentes campañas y las brechas a favor de los candidatos hombres. Según el análisis, Constanza Hube (UDI) y Arturo Squella (Rep.) son los candidatos al Congreso con más aportes. Y en la presidencial, Evelyn Matthei (UDI) y Jeannette Jara (PC).

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Siete días restan para las elecciones parlamentarias y presidencial del próximo domingo 16 de noviembre. Y mientras los candidatos y sus respectivos partidos siguen desplegados con miras a conquistar el voto de los indecisos, desde los centros de estudios se analizan distintos aspectos del proceso.

    Entre ellas, Espacio Público reactivó su Lupa electoral, plataforma desde la que ya en 2016 y 2017 estudiaron la implementación de las reformas derivadas de la Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, y que ahora pone especial foco en el financiamiento de las campañas.

    Así, al analizar los aportes el observatorio determinó que el 70% de los dineros totales que reciben las campañas, tanto de diputados como de senadores, proviene de aportes públicos.

    Según el desglose elaborado por Lupa electoral en función de los antecedentes publicados por el Servel al 7 de noviembre, la principal fuente de financiamiento de las campañas al Congreso son los créditos contra reembolso. Estos representan el 42%, en el caso de los diputados, y 46%, en el de los senadores. Y a ello le siguen los aportes desde los partidos políticos: un 27% diputados y un 25% senadores. Espacio Público recuerda que la principal fuente de recursos para el aporte de los partidos es el anticipo que reciben al inicio de cada campaña, equivalente a 0,02 UF por voto obtenido en la elección anterior del mismo tipo.

    La suma de ambos conceptos, créditos y aportes de partidos, da un 69% en el caso de los diputados y un 70% en el de los senadores.

    Aquello, sostienen, contrasta con los recursos propios que aporta cada candidato, pues, en el caso de los diputados, sólo es el 7% del total, y en el caso de los senadores, es el 4%. Si a eso se le suman los aportes privados con y sin publicidad, la cifras suben al 31% del total, en el caso de los diputados, y al 30%, en el caso de los senadores.

    Tipo de aporteDiputadosSenadores
    Partido político27% ($ 2.937 millones)25% ($ 865 millones)
    Personas con publicidad18% ($1.910 millones)19% ($ 678 millones)
    Personas sin publicidad6% ($ 687 millones)6% ($ 204 millones)
    Aporte propio7% ( $777 millones)4% ($ 148 millones)
    Crédito42% ($ 4.589)46% ($1.592 millones)

    Pero aunque desde Espacio Público relevan las diferencias en cuanto a los tipos de aportes, el economista Eduardo Engel, uno de los directores del centro de estudios, destaca otro elemento que les llama aún más atención: las brechas de financiamiento entre campañas de hombres y mujeres.

    Y es que al mirar los aportes, observaron que en la elección de diputados, en promedio, los hombres reciben un 43% más de fondos que las mujeres.

    La diferencia es particularmente notoria, agregan, en lo referente al autofinanciamiento, pues los hombres que postulan a la Cámara Baja destinan más del triple de recursos propios a sus campañas que las mujeres. Y con respecto a los aportes de terceros con o sin publicidad, los candidatos a diputados reciben, en promedio, un 71% más.

    En el caso de los aportes a candidaturas al Senado, las diferencias son menores, pues en promedio los hombres sólo reciben un 9% más que las mujeres. Eso sí, observaron que la inversión de los hombres en recursos personales es más de 12 veces superior a la de las mujeres, aun cuando los montos absolutos son relativamente pequeños.

    Como sea, como plantea Engel, “el financiamiento público actúa como un factor que compensa la desigualdad de las fuentes privadas. En particular, el financiamiento de los partidos políticos es el más equitativo: las mujeres que postulan al Senado reciben un 32% más que los hombres, y aquellas que postulan a la Cámara de Diputados reciben sólo un 12% menos”.

    El estudio destaca, igualmente, que con el correr de los años la brecha se ha ido acortando, pues en años anteriores las diferencias eran muchísimo mayores. Por ejemplo, en la elección de diputados de 2019, los hombres recibieron un 91% más que las mujeres, y en la de senadores, un 69% más.

    Los con mayores aportes

    En medio del análisis de Lupa electoral, los investigadores también identificaron a los candidatos que han recibido mayores aportes.

    Así, entre los candidatos a diputados con mayores ingresos para sus campañas se encuentran: Constanza Hube (UDI), Guillermo Ramírez (UDI), Diego Schalper (RN), Chiara Barchiesi (Rep) y Jorge Alessandri (UDI).

    CandidatoPartidoMontoVa a la reelección
    Constanza HubeUDI$ 190.436.796 No
    Guillermo RamírezUDI$  167.778.679
    Diego SchalperRN$ 158.975.508 
    Chiara BarchiesiREP$ 131.920.000
    Jorge AlessandriUDI$ 122.167.358
    Jaime ColomaUDI$ 110.048.472No
    Tomás KastEvópoli$ 108.817.836 No
    Bárbara KastEvópoli$ 107.944.836No
    Catalina OteroIND$ 104.444.777 No
    Gonzalo WinterFA$ 102.462.019

    Y entre los candidatos a senadores que más han recibido aportes, destacan: Arturo Squella (Rep.), María José Hoffmann (UDI), Andrés Longton (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y José Miguel Insulza (PS).

    CandidatoPartidoMontoVa a la reelección
    Arturo SquellaP. Rep$ 275.680.720No
    María José HoffmannUDI$ 224.014.000No
    Andrés LongtonRN$ 151.299.836No
    Juan Antonio ColomaUDI$ 146.561.819No
    José Miguel InsulzaPS$ 120.600.000
    Carlina MarzánPPD$ 106.250.000No
    Beatriz SánchezFA$ 103.385.418 No
    Diego IbáñezFA$ 100.465.964 No
    Andrea BalladaresRN$ 97.504.930No
    Karol CariolaPC$ 93.606.836No

    ¿Y los presidenciables?

    De igual forma, en medio del reporte de Lupa electoral se dio cuenta de que las dos aspirantes mujeres a la presidencia son quienes lideran en el monto total de aportes a sus campañas: Evelyn Matthei (UDI) encabeza la lista con cerca de $ 2.600 millones, seguida por Jeannette Jara (PC), con aproximadamente $ 1.900 millones.

    En tercer puesto aparece José Antonio Kast (Rep), con $ 1.708 millones, y en cuarto puesto Johannes Kaiser (Nac. Libertario), con $ 901 millones.

    El que menos aportes contabiliza es Eduardo Artés (IND), con $ 100 millones.

    Aportes candidatos presidenciales Foto: Espacio Público
    Más sobre:Elecciones parlamentariasEduardo EngelEspacio PúblicoFinanciamiento campañas políticasfinanciamiento campañas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desbordes por nuevo operativo en Meiggs: “Estamos instalando rejas que nos van a permitir mantener el control del acceso”

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos

    Llevan a cabo nuevo retiro de toldos azules en barrio Meiggs

    Fiscalía de Francia pide que Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”

    Lo más leído

    1.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    2.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    3.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    4.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    5.
    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Cómo es Minuteman III, el misil balístico intercontinental que probó EEUU tras su anuncio sobre ensayos nucleares

    Cómo es Minuteman III, el misil balístico intercontinental que probó EEUU tras su anuncio sobre ensayos nucleares

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 10 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 10 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Desbordes por nuevo operativo en Meiggs: “Estamos instalando rejas que nos van a permitir mantener el control del acceso”
    Chile

    Desbordes por nuevo operativo en Meiggs: “Estamos instalando rejas que nos van a permitir mantener el control del acceso”

    Llevan a cabo nuevo retiro de toldos azules en barrio Meiggs

    Casos de VIH pediátricos y en adolescentes menores de 19 años llegan a su nivel más bajo en una década

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”
    Negocios

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”

    La inteligencia artificial remece la publicidad y el marketing, pero no tiene el “toque humano”

    Comercio anticipa una mejor temporada navideña para este 2025, pero no por mucho

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador
    Tendencias

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    El duro momento de Neymar que lo aleja del Santos y lo tiene con un pie afuera del Mundial 2026
    El Deportivo

    El duro momento de Neymar que lo aleja del Santos y lo tiene con un pie afuera del Mundial 2026

    El millonario contrato de Zidane Yáñez, la figura de la selección chilena Sub 17 en el Mundial de Qatar

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos
    Mundo

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos

    Fiscalía de Francia pide que Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial

    El Senado de Estados Unidos llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre de gobierno de 40 días

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego