Espina por eventual extensión del toque de queda: “Es una medida que se analiza y evalúa permanentemente”

El ministro de Defensa, Alberto Espina, se refirió a la eventual ampliación del toque de queda y aseguró que se trata de una medida que está en “permenente evaluación”. Además valoró el respaldo de los parlamentarios al proyecto de ley que endurece las sanciones a los infractores de medidas sanitarias, iniciativa que será votada durante esta jornada en la sala de la Cámara.

Al ser consultado por el primer tema, la autoridad comentó que “el toque de queda es una medida que se analiza permanentemente, está en permanente evaluación y se toman las decisiones por parte del Presidente de la República, el ministro de Salud, su equipo de emergencia y se va analizando cuánto es el efecto que produce para aminorar la circulación de personas que lo hacen de manera que no corresponde”.

El secretario de Estado también sostuvo que para reducir la circulación de personas en las calles “no sólo se hace sobre la base de disminuir los permisos” -lo que calificó como clave- sino también “tan importante como eso es la disuasión, esto significa que cuando una persona infringe la ley se le aplica la pena y sanción que corresponde, porque si no se aplican las sanciones no hay disuasión quienes la cumplen ven que quienes no la cumplen no les pasa nada, eso indigna a la ciudadanía porque hay mucha gente que se sacrifica para cumplir la cuarentena”.

“No puede haber contemplación con quienes están poniendo en riesgo la vida de nuestros compatriotas”

En esta línea, el ministro Espina sostuvo que “está pronto a aprobarse -probablemente en el transcurso de esta semana- un proyecto de ley que aumenta considerablemente las penas a quienes infringen las medidas de la autoridad sanitaria”, apuntando a la iniciativa que será votada esta tarde en la Cámara y agradeció el apoyo del de los parlamentarios de oposición y oficialismo a este proyecto.

Espina explicó que quienes las penas y multas para quienes infringen hoy las medidas sanitarias, como por ejemplo, las cuarentenas “son ahora muy bajas”. Además valoró que sancione se a quienes convocan a espectáculos masivos y a los empleadores que obligan a sus trabajadores a realizar actividades transgrediendo las normas sanitarias.

“A contar de los próximos días la penalidad va a ser de cinco días y el que la infringe va a tener que someterse a esa penalidad porque no puede haber contemplación con quienes están poniendo en riesgo la vida de nuestros compatriotas”, sostuvo el ministro.

El secretario de Estado también anunció que “va a haber una fiscalización en terreno extraordinariamente rigurosa y rígida. En todas las avenidas relevantes e importantes aunque ello signifique largos tacos, y tendrán que pagarse las demoras en aras a cuidar la salud de los chilenos. Todas estas medidas se aplicarán de inmediato”.