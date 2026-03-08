SUSCRÍBETE
    Nacional

    Este lunes formalizan a exfiscal Manuel Guerra por cohecho, prevaricación y violación de secreto en el caso Hermosilla

    La audiencia se realizará este lunes en el Centro de Justicia de Santiago. La Fiscalía le imputa haber solicitado favores a Luis Hermosilla y entregar información reservada de causas sensibles cuando era fiscal regional Metropolitano Oriente.

    Sebastián Escobar F. 
    Sebastián Escobar F.
    Mañana formalizan al exfiscal Manuel Guerra por cohecho, prevaricación y violación de secreto en el caso Hermosilla

    Este lunes se realiza la audiencia de formalización contra el exfiscal Manuel Guerra, quien es investigado por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, en el marco del denominado caso Hermosilla.

    La instancia fue fijada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para este lunes 9 de marzo a las 09:00 horas, en la sala 801 del Centro de Justicia de Santiago, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago aprobara la querella de capítulos presentada contra el ex persecutor.

    En la resolución judicial también se advierte que, en caso de que el imputado no comparezca sin justificación, podrá ser conducido por la fuerza pública, además de quedar sujeto al pago de costas y a eventuales sanciones establecidas en el Código Procesal Penal.

    Mañana formalizan al exfiscal Manuel Guerra por cohecho, prevaricación y violación de secreto en el caso Hermosilla

    Los delitos que se le imputan

    De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los hechos atribuidos a Guerra se agrupan en dos capítulos principales.

    El primero sostiene que el exfiscal habría solicitado y gestionado beneficios indebidos aprovechando su cargo, manteniendo una relación directa con el abogado Luis Hermosilla, también imputado en el caso.

    Según la indagatoria, esas gestiones incluirían favores personales, laborales y beneficios para terceros.

    El segundo capítulo apunta a infracciones reiteradas a los deberes de legalidad, objetividad y reserva, que deben cumplir los fiscales en el ejercicio de su cargo.

    Mañana formalizan al exfiscal Manuel Guerra por cohecho, prevaricación y violación de secreto en el caso Hermosilla. En la imagen, Luis Hermosilla. MARIO TELLEZ

    Revelación de información reservada

    En particular, a Guerra se le atribuye haber solicitado a Hermosilla gestiones políticas para obtener cargos o favores, tanto para él como para otras personas.

    Además, la investigación sostiene que el exfiscal habría revelado información secreta de forma reiterada en diversas causas judiciales en las que Hermosilla no participaba formalmente.

    Entre ellas figuran investigaciones de alto perfil como el Caso Penta, el proceso que involucró a Santiago Valdés, el caso Exalmar-Dominga y la Operación Huracán, entre otros.

    Este lunes formalizan al exfiscal Manuel Guerra por cohecho, prevaricación y violación de secreto en el caso Hermosilla
