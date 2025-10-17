Evacuan a residentes de edificio por incendio en departamento del piso 18 en el centro de Santiago

Incendio en departamento del piso 18 de un edificio del centro de Santiago. Foto: Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Una preocupante situación se registra esta tarde en un edificio del centro de Santiago, donde se produjo un incendio en el piso 18 de la estructura, lo que motivó la evacuación de los residentes para controlar el fuego.

La primera alarma por la emergencia se comunicó alrededor de las 18.15 horas, debido a “incendio estructural”.

Según el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) el fuego se produjo al interior de un departamento de la estructura ubicada en calle Santo Domingo con Chacabuco.

Para controlar la emergencia, desde el CBS han despachado voluntarios y carros bomba de 10 compañías, los que colaboran intensamente en evitar la propagación a más departamentos, con la dificultad de enfrentar una emergencia en altura.