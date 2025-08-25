Evento en el GAM este jueves y viernes: Semana Internacional de la Montaña contará con un simulador de altura

Este jueves 28 y viernes 29 de agosto, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) será el epicentro de la 6° versión de la Semana Internacional de la Montaña.

El evento, organizado por CORFO Metropolitano y el Gobierno de Santiago a través de su Corporación Regional de Desarrollo, busca acercar la cordillera a la ciudad, destacando su valor natural, cultural y estratégico para el desarrollo sostenible de la capital.

“La Semana de la Montaña es una plataforma de encuentro y colaboración entre ciudadanía, mundo público-privado y expertos, para impulsar juntos el turismo de montaña como una oportunidad de desarrollo para Santiago”, destacó Gloria Moya, directora regional de Corfo Metropolitano.

La actividad considera una programación gratuita y abierta a todo público, con más de 30 exposiciones, paneles de conversación, talleres interactivos, cine de montaña, activaciones y concursos.

Este año, como novedad, se va a disponer de un simulador de altura que recrea la experiencia de estar a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, pensado para quienes buscan vivir la emoción del alpinismo extremo.

“La cordillera está a minutos de nuestras casas, y abrir sus puertas a todos no solo es un acto de justicia territorial, sino una invitación a reconectarnos con nuestro entorno. La montaña no puede seguir siendo un privilegio de pocos, sino un derecho de todos y todas”, resaltó el gobernador Claudio Orrego.

La Semana Internacional de la Montaña se realiza con el respaldo de marcas líderes del mundo outdoor, apoyo de municpios cordilleranos y la participación del programa Transforma Andes Santiago.