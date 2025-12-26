Exdirector de la PDI recurre a la Suprema para salir de la cárcel, mientras se revisa nulidad del juicio que lo condenó a 17 años de presidio

El 12 de noviembre el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago entregó su veredicto en la causa en la que se juzgó por delitos de corrupción al exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa. La resolución fue un fallo condenatorio por malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público.

Sin embargo, la caída final de Espinosa llegó días después, cuando el 1 de diciembre el tribunal -integrado por los magistrados Cristián Soto (presidente), Pedro Suárez y Carolina Escandón (redactora)- lo condenó de manera unánime a cumplir penas que suman 17 años de cárcel . Todo por el desvío a sus cuentas personales de más de $ 100 millones destinados a gastos reservados de la institución que encabezó entre 2017 y 2021.

En esa misma audiencia, el tribunal también acogió el requerimiento de la Fiscalía Metropolitana Oriente y decretó la medida de prisión preventiva en contra de Espinosa, quien ingresó inmediatamente al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, desde donde ahora busca salir y para lo cual recurrió a la Corte Suprema. Eso, mientras la condena aún no está “firme y ejecutoriada” dado que la defensa puede solicitar la nulidad del proceso.

Fuentes de La Tercera explican que la defensa de Espinosa, encabezada por el penalista Marcelo Torres, se encuentra analizando los antecedentes del caso y trabajando en el escrito que presentará ante el tribunal, para lo cual aún le restan algunos días para ingresarlo según los plazos establecidos en Código Procesal Penal.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La arremetida de Espinosa

Mientras preparan sus argumentos para solicitar la nulidad del juicio, la defensa del exdirector general de la PDI activó una arremetida judicial para revertir la prisión preventiva bajo la cual está sujeto Espinosa.

El 17 de noviembre, cinco días después de ingresar a Capitán Yáber, Torres presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Dicho tribunal de alzada, en primer instancia, declaró inadmisible el requerimiento, lo que llevó a la defensa de Espinosa a recurrir, inicialmente, a la Corte Suprema. En esa ocasión, el máximo tribunal revirtió la resolución del tribunal de segunda instancia y ordenó tramitar el escrito.

En ese recurso la defensa de Espinosa planteaba que el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago no fundamentó las razones de la prisión preventiva. En esa ocasión el tribunal afirmó que existía riesgo de fuga dado el cargo que había ocupado Espinosa.

“Mantiene una serie -naturalmente- de redes y contactos que hacen que, unido a esto, que se enfrenta a una probable pena amplia, es que creamos que existe un peligro de fuga real antes de que pueda ejecutarse este fallo ”, sostuvo el juez Soto en esa ocasión, antes de decretar la prisión preventiva.

Sin embargo, la postura de la defensa del oficial en retiro no fue acogida por la Corte de Santiago, ya que de forma unánime la ministra Marisol Rojas, Jaime Balmaceda y el abogado integrante Cristián Parada rechazaron el recurso de amparo, considerando que la resolución del tribunal “se ha ajustado a las reglas que la ley prevé para su tramitación” y cuestionando que la herramienta usada era el amparo.

Junto con eso se sostuvo que, a pesar de que hubiese existido una infracción al decretar la cautelar, igualmente este recurso “no manda poner en libertad inmediata a la persona afectada como consecuencia única e ineludible (...), sino que, como se vio, dispone que la magistratura que señale la ley -en el presente caso, esta Corte de Apelaciones- puede también, instruida de los antecedentes, corregir por sí los defectos que haya advertido”.

El exdirector a la Suprema

Ante ese rechazo, a finales de la semana pasada, la defensa de Espinosa presentó una apelación en la Corte Suprema. Ahí cuestionaron la resolución del tribunal de alzada capitalino, buscando revertir su decisión.

En un escrito de cuatro páginas, Torres reitera que la resolución que dejó en prisión preventiva a Espinosa no fue fundamentada, aunque en esta ocasión también apunta a que, tras ser formalizado en 2021, el exdirector estuvo en prisión preventiva un tiempo. Una decisión que fue luego modificada por arresto domiciliario total y, posteriormente, nocturno. Con estas medidas estuvo durante cuatro años.

Para cambiar esas medidas cautelares, en ese entonces, justifica la defensa de Espinosa, se consideró la posible pena del exdirector, así como también un posible riesgo de fuga, los cuales no han variado hasta ahora. Así como también, agrega, porque sigue manteniendo su presunción de inocencia.

En esa línea, se añade que la resolución del Cuarto TOP “ no cumple con la obligatoria exigencia legal de fundamentación de la resolución que impuso la prisión preventiva al acusado ”, ya que, a su juicio, “se limita, pura y simplemente, a reiterar la aseveración del Ministerio Público, respecto de una eventual prognosis de alta pena aplicable”.

Además de eso, sostiene que en la resolución se agregó un “argumento propio muy singular, que ninguno de los intervinientes planteó en el debate, y que no pasa de ser una simple representación mental imaginaria de los juzgadores, sin ningún sustento real, serio”. Esa sería aseverar, a modo de fundamento, que Espinosa contaba con redes y contactos al haber sido director de la PDI: algo que su defensa descarta tajantemente como posible riesgo de fuga.