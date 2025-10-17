Extraditan a Chile a sujeto condenado por homicidio de funcionario de la PDI tras mantenerse cuatro años prófugo en Bolivia y Paraguay

La Policía de Investigaciones (PDI), informó de la llegada desde Paraguay de Franco Acosta Cataldo, quien en 2021 huyó desde la Cárcel de Puente Alto, mientras cumplía condena por el robo con homicidio en contra de Marco Antonio Gaete Mena, un funcionario de la policía civil, asesinado en 2008.

Gaete Mena se desempeñaba como asistente policial y en la ocasión, caminaba junto a su pareja por la población Carol Urzúa, de Puente Alto, cuando fue abordado por dos delincuentes que los intimidaron con arma de fuego.

El funcionario intentó sacar su arma de servicio, cuando dispararon en su contra, lo que generó su muerte.

El subcomisario Álex Varela, de Interpol Santiago, señaló que “el día de hoy, Interpol Santiago llevó a cabo la extradición activa desde Paraguay, de un ciudadano chileno requerido por las autoridades judiciales de nuestro país”

“Esta persona es imputada por el delito de robo con homicidio ocurrido en el año 2008 contra un funcionario de la PDI. En esa ocasión, el extraditado junto a un compañero de delito, abordaron al funcionario que hacía uso de su tiempo libre, sin embargo, el colega hizo uso de su arma de servicio, lo que terminó en un tiroteo, en el cual falleció nuestro colega”, agregó el funcionario.

También se detuvo a José Manuel Sepúlveda Licaqueo por este hecho. El sujeto había sido condenado a 18 años de cárcel.

Historial de fugas de Franco Acosta Cataldo

El subcomisario Varela detalló que el delincuente ha tenido un historial de fugas para evitar su cumplimiento penitenciario, en relación a una serie de delitos.

Franco Acosta Cataldo junto a su compañero de delitos, intentaron darse a la fuga una vez cometido el robo con homicidio que afectó al funcionario de la PDI, no logrando su cometido.

Así, también se recordó que durante la audiencia de formalización, el hombre huyó y fue capturado tras una persecución por el Río Mapocho, en Santiago.

“Durante el año 2021, mientras el extraditado cumplía condena en Chile, se escapó de la cárcel y salió del país por un paso fronterizo no habilitado. Meses después fue detenido en Bolivia a raíz de otro delito cometido en ese país, sin embargo, también se escapó de las autoridades policiales en ese país”, señaló el subcomisario Varela.

“Siguiendo su modo de operar esta persona se trasladó hasta Paraguay por pasos fronterizos no habilitados, donde finalmente fue detenido como autor del delito de hurto agravado”, añadió Varela.