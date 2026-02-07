Extraditan a Colombia a presunto líder de “Los Shottas”, detenido en Curicó por caso de homicidio

Detectives de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Santiago concretaron la extradición pasiva a Colombia de Jhon Camilo Flórez Moreno, ciudadano colombiano de 29 años, conocido como “El Ñoño”, quien era requerido por las autoridades judiciales de su país.

El imputado es sindicado como uno de los líderes de la organización criminal internacional “Los Shottas”, con base principalmente en la ciudad portuaria de Buenaventura, y vinculada —según los antecedentes policiales— a delitos como tráfico de drogas, armas, sicariato y contrabando.

El subcomisario Alex Varela, de OCN Interpol Santiago, señaló que este “es requerido por las autoridades judiciales colombianas por el delito de homicidio agravado en contra de su hija de 4 años“, además de formar parte de la organización criminal mencionada .

Flórez Moreno habría salido de Colombia tras el crime ingresó a Chile por un paso fronterizo no habilitado. Luego de una investigación conjunta entre Interpol Santiago y la Brigada de Homicidios de Curicó, fue ubicado y detenido en esa ciudad el 5 de septiembre de 2025.

Tras completarse los trámites, la Corte Suprema chilena autorizó la extradición pasiva del imputado, quien fue entregado a las autoridades colombianas para enfrentar a la justicia por los cargos en su contra.