FACH concreta evacuación aeromédica de paciente crítico desde Rapa Nui

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) desarrolló este miércoles la evacuación de un paciente crítico, en un vuelo de cerca de 3.700 kilómetros, desde Rapa Nui hasta la Base Aérea Pudahuel, en la Región Metropolitana.

Tras un requerimiento del Ministerio de Salud y en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, una tripulación aerosanitaria del Hospital Clínico de la FACH y la respectiva tripulación de un avión KC-135E del Grupo de Aviación N° 10 de la 2° Brigada Aérea, despegaron a las 09.00 horas, desde la Base Aérea Pudahuel.

Según detalló el Departamento de Asuntos Públicos de la institución, ante la urgencia por el grave accidente que había sufrido esta persona, se dispuso la aeronave que fue acondicionada con una Unidad de Paciente Crítico (UPC), que permitió el traslado del paciente de forma estable y con el equipamiento médico apropiado.

Tras cinco horas de vuelo, la aeronave aterrizó en el aeropuerto Mataveri.

En el lugar, la Escuadrilla SAR Rapa Nui de la FACH entregó el apoyo terrestre para el embarque del afectado y previamente realizó las coordinaciones para el traslado del paciente desde el Hospital Hanga Roa hasta el terminal aeroportuario.

Lo recibió una tripulación aerosanitaria conformada por médico especialista, enfermera de vuelo y enfermeros de combate. La tripulación de vuelo de la aeronave, en tanto, estuvo integrada por oficiales pilotos y personal del Cuadro Permanente especializado.

El arribo de la aeronave a Santiago se produjo pasadas las 20.00 horas, siendo trasladado el paciente al Instituto de Neurocirugía, en Providencia.