SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fact Checking a aseveración de Trump: expertos desmienten que consumo de paracetamol en el embarazo provoque autismo

El presidente de Estados Unidos generó polémica al recomendar a las embarazadas evitar el medicamento por supuestos riesgos en la gestación, una afirmación que expertos califican como falsa y que incluso no tiene respaldo científico.

Ignacia CanalesPor 
Ignacia Canales

Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un anuncio en términos sanitarios que generó polémica: si en el pasado ya ha tenido acciones antivacunas, ahora avisó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) notificará a los médicos que el uso de acetaminofén (también denominado genéricamente como paracetamol) durante el embarazo “puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo”.

Incluso afirmó que la decisión, anunciada desde el despacho oval junto al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., está basada en estudios que comprueban esta relación, y durante el anuncio recomendó a las mujeres que limiten el uso de este componente durante el embarazo, a menos que sea médicamente necesario, como para tratar la fiebre si no puede resistirse.

Pero la evidencia y los expertos dicen que esto es, derechamente, falso.

Romina Bustos, matrona y secretaria académica de la Escuela de Obstetricia y Neonatología de la Universidad Diego Portales, es categórica y afirma que la evidencia científica que hay no es concluyente sobre que el paracetamol cause trastornos del neurodesarrollo, como el autismo.

“Lo que existe son estudios observacionales, que muestran asociaciones estadísticas, pero no pueden probar causalidad. En definitiva, un estudio observacional visualiza a grupos de mujeres que reportan haber usado o no paracetamol durante la gestación y luego se compara la frecuencia de diagnósticos como autismo o TDAH en sus hijos”, explica la especialista.

En ese contexto, agrega que este método de investigación no siempre es el más fiel: “El problema es que estos estudios están expuestos a sesgos importantes como autorreporte inexacto del consumo de fármacos, influencia de factores de confusión y la imposibilidad de establecer una relación causa-efecto”.

Es más: un estudio de Viktor H. Ahlqvist, publicado en Journal of the American Medical Association (JAMA), concluyó que el uso de paracetamol durante el embarazo no se asoció con un mayor riesgo de autismo, TDAH ni discapacidad intelectual en los hijos.

Por otra parte, la académica de la UDP afirma que lo que sí se conoce con certeza es que el paracetamol es el analgésico más seguro disponible durante la gestación. Y detalla que “se ha utilizado por décadas en todo el mundo y los datos de cohortes grandes muestran que no se asocia a malformaciones congénitas ni a otros riesgos graves cuando se usa en las dosis recomendadas. De hecho, tratar la fiebre materna es fundamental, porque la hipertermia en el embarazo sí está asociada a mayor riesgo de complicaciones en el desarrollo fetal”.

Marcelo Peña, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, coincide en que los estudios citados por el presidente de Estados Unidos no utilizan el método más adecuado para sostener una conclusión tan categórica. Explica que no se trata de investigaciones que demuestren causalidad, sino solo una correlación, lo que significa que no necesariamente una variable provoca la otra.

Y ejemplifica: “Imaginen que una persona come jalea y fuma y luego desarrolla cáncer. Yo podría establecer una relación y decir que a las personas que comen jalea les da cáncer, pero en realidad la causa es el cigarro. Lo mismo ocurre acá: mientras no existan estudios que realmente demuestren causalidad, no se puede afirmar esa conexión”.

Y advierte que “investigaciones posteriores concluyeron que no existe ninguna relación causal. Por lo tanto, está demostrado científicamente que el paracetamol no tiene conexión con el autismo".

Incluso, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos indicó en un comunicado que el anuncio de la Casa Blanca “no está respaldado por todas las pruebas científicas y simplifica peligrosamente las numerosas y complejas causas de los problemas neurológicos en los niños”. Junto a ellos, otras prestigiosas organizaciones sanitarias cuestionaron a Trump.

La causa exacta del Trastorno del Espectro Autista (TEA) aún se desconoce. Se estima que no existe un único origen, sino más bien una combinación de factores como genéticos y biológicos.

Más sobre:ParacetamolTeaTrumpDonald TrumpAutismoTEASalud

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos

Escándalo en el Registro Civil: detienen a altas funcionarias que planificaron robo

Venta de Carrefour en Argentina atrae a operadores y fondos de inversión: Cencosud sería uno de los interesados

La silenciosa carrera para buscar al policía más influyente que debutará en el Ministerio de Seguridad

Jeannette Jara tras anuncio de nominación de Bachelet a la ONU: “Un orgullo enorme para Chile, trasciende colores políticos”

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos
Chile

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos

Escándalo en el Registro Civil: detienen a altas funcionarias que planificaron robo

La silenciosa carrera para buscar al policía más influyente que debutará en el Ministerio de Seguridad

Venta de Carrefour en Argentina atrae a operadores y fondos de inversión: Cencosud sería uno de los interesados
Negocios

Venta de Carrefour en Argentina atrae a operadores y fondos de inversión: Cencosud sería uno de los interesados

Miembro de grupo controlador de Indisa vende otro paquete de acciones

Powell reconoce que la Fed está en una “situación complicada” ante los riesgos para la inflación y el empleo

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Tendencias

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble
El Deportivo

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

Repasa la caída en casa del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Villarreal

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes
Cultura y entretención

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”
Mundo

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Acusan al padre de Elon Musk de abusar sexualmente de sus propios hijos e hijastros

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?