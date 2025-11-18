BLACK SALE $990
    Nacional

    Falla global de Cloudfare que afecta a X y ChatGPT coincide con mantención programada en centros de datos: uno de ellos está en Santiago

    Los usuarios de Facebook, Amazon Web Services, IKEA y algunos bancos nacionales también han reportado intermitencia en el funcionamiento habitual de estas plataformas.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La multinacional estadounidense de infraestructura web y ciberseguridad, Cloudfare, ha reportado durante toda la jornada de este martes caída o intermitencia en distintos sitios web y aplicaciones que dependían de la plataforma.

    Entre los afectados, se encuentra la red social X, ChatGPT, Canva y el videojuego League of Legends, así como el Papel Digital y la app de La Tercera.

    Los usuarios de Facebook, Amazon Web Services, IKEA y algunos bancos nacionales también han reportado intermitencia en el funcionamiento habitual de estas plataformas.

    Desde la compañía han señalado que están trabajando para restablecer el servicio, y que informarán los avances en la medida que puedan solucionar el problema.

    Asimismo, han indicado que desconocen por ahora el origen de lafalla, aunque un portavoz de Cloudflare señaló que detectaron “un peak inusual” en uno de los servicios.

    Se detectó un peak de tráfico inusual en uno de los servicios de Cloudflare a partir de las 11:20 horas . Esto provocó errores en parte del tráfico que circulaba por la red de Cloudflare. Si bien la mayor parte del tráfico de la mayoría de los servicios continuó fluyendo con normalidad, se registró un aumento de errores en varios servicios de Cloudflare”, consignó el medio británico The Guardian,

    “Aún desconocemos la causa de este peak de tráfico inusual. Estamos trabajando intensamente para garantizar que todo el tráfico se procese sin errores. Posteriormente, nos centraremos en investigar la causa de este pico inusual de tráfico”, señaló.

    Según detallan en el medio británico, los ingenieros de Cloudflare tenían programado realizar tareas de mantenimiento el martes en los centros de datos de Tahití, Los Ángeles, Atlanta y Santiago (Chile), pero no está claro si estas actividades estuvieron relacionadas con la interrupción del servicio.

